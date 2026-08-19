Por Claudia Inga Martínez

Los consumidores peruanos esperan cada vez más de sus marcas preferidas, en particular, las del sector retail. En el último estudio Total Brands- realizado por Impronta Research y BBK Group- para la categoría Retail (Malls, Supermercados, Tiendas de conveniencia, Tiendas por departamento y Beauty Stores), el índice de vigencia de la categoría creció 3 puntos frente al año pasado, empujado por el salto de las tiendas de conveniencia y los malls. El liderazgo, en tanto, lo ostentan los supermercados.

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