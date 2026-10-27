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Resumen

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Camilo Sarasti, CEO para el clúster andino de Smart Fit. (Foto: Rochi León)
Camilo Sarasti, CEO para el clúster andino de Smart Fit. (Foto: Rochi León)
/ Rochi León
Por Claudia Inga Martínez

En un mercado en el que aún Netflix o el sofá sigue siendo su principal competencia, Smart Fit celebra una década de operaciones en el Perú con una expansión sostenida, la consolidación de su marca premium Bio Ritmo y planes de apertura para 2027. Camilo Sarasti, CEO de Smart Fit para el clúster andino, comenta que, como grupo, alcanzarán los 100 locales este año. El ejecutivo analiza la evolución de la marca, la industria y la transformación del negocio en estos años y adelanta sus próximos planes.

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