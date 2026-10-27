- ¿Cómo evalúan estos 10 años de Smart Fit en el Perú?

Han sido 10 años de mucho crecimiento y de entender muy bien cómo funciona el consumidor peruano. Hoy estamos muy cerca de cerrar 100 sedes a nivel nacional. Nos da mucho orgullo tener esa gran cobertura, que va mucho más allá de Lima. Hemos ido creciendo y desarrollando el mercado del fitness en el Perú.

No obstante, las tasas de penetración en América Latina siguen siendo muy bajas: en el Perú están entre 3% y 4%. A pesar de haber cumplido estos 10 años, todavía hay muchas oportunidades para seguir creciendo en todo el país.

- ¿Cuáles son las oportunidades que han visto este 2026? Ha sido un año bastante activo para la marca. Se cumple, además, el primer aniversario del ingreso de Bio Ritmo, su segunda marca.

Ha sido un año muy positivo. Consolidamos la operación de Bio Ritmo. Actualmente tenemos tres locales en Lima: el año pasado abrimos dos: uno en El Polo, otro en Miraflores, y este año abrimos en La Molina.

Fuera de Brasil, el Perú es el país que más locales de Bio Ritmo tiene. La marca ha tenido muy buena reacción del público y queremos seguir expandiéndola en el territorio peruano.

Camilo Sarasti, CEO para el clúster andino de Smart Fit, detalla la expansión de Smart Fit y Bio Ritmo. (Foto: Rochi León) / Rochi León

-¿Este año será más positivo que el 2025, ya con Bio Ritmo más consolidado?

Sí, ha sido un año muy positivo para nosotros, afortunadamente. En estos últimos 10 años Smart Fit no ha parado de crecer en el Perú, tuvimos esta apertura de Bio Ritmo y vamos a tener en total cinco aperturas de Smart Fit. Seguimos invirtiendo en el país.

- ¿Dónde abrirán los nuevos locales?, ¿ya están definidos?

Todas las aperturas del 2026 son en Lima. Ya abrimos en La Molina, también otro local en Las Lomas del Rímac. Vamos a abrir otro en noviembre, en Marina City Center, en San Miguel. También otro en Surquillo, y en diciembre abriremos en Lurín, en La Placita, un centro comercial de Real Plaza.

- ¿Y por el lado de Bio Ritmo?, ¿cuál es la estrategia de apertura de locales?

Estamos en negociación para abrir un cuarto local de Bio Ritmo, para el 2028 en Lima.

- ¿También estaría en un centro comercial?

Estaría en un complejo multipropósito que tiene oficinas, comercio y hotel.

“Fuera de Brasil, el Perú es el país que más locales de Bio Ritmo tiene”.



- ¿En qué distrito?

Estamos explorando entrar a San Isidro. Todavía nos falta más de un año para esa apertura, pero nos emociona mucho complementar la oferta y tener cuatro locales en Lima.

- ¿Están viendo también otras ubicaciones que les resulten atractivas para una propuesta como Bio Ritmo, que requiere espacios más grandes?

Sí, siempre estamos explorando nuevas ubicaciones. En el área de Miraflores puede caber otro Bio Ritmo y tampoco descartamos llegar a otros lugares de de Lima de alto poder adquisitivo, que pueden pagar este ticket promedio que es tres veces más alto que SmartFit.

- ¿Bio Ritmo tiene un ticket más alto y también requiere una inversión más elevada?

Sí, el ticket es más alto y también la inversión es más alta por cada uno de los complejos. Bio Ritmo es un formato más exclusivo, que tiene mejores máquinas, acabados muy diferentes y mayor personalización para cada usuario. La inversión también es mucho más alta. La maquinaria es diferente y tiene más salones: pilates, zona bike, zonas húmedas, sauna, jacuzzi y cafetería. Es una oferta muchísimo más premium que Smart Fit.

Smart Fit busca ampliar su propuesta más allá de los gimnasios. (Foto: composición)

¿Bio Ritmo contempla expandirse a provincias?

Para Bio Ritmo nos vamos a enfocar más en la capital. Para Smart Fit, en cambio, el año entrante hay otras regiones del Perú hacia donde nos interesa seguir creciendo.

- ¿Cuál es la cobertura que ha alcanzado Smart Fit en el país?

Tenemos una gran cobertura a nivel nacional. Aproximadamente dos tercios de los Smart Fit están en Lima, pero también tenemos presencia importante en provincias. Tenemos cuatro gimnasios en Chiclayo, cuatro en Piura, seis en Arequipa, dos en Pucallpa, uno en Iquitos, dos en Cajamarca, dos en Ica y dos en Huancayo.

- ¿Bio Ritmo también tiene la particularidad que tiene Smart Fit de poder entrenar en distintas sedes?

Así es, tenemos un plan que te permite entrenar en todas las sedes como el Plan Black de Bio Ritmo.

- ¿Cuántos afiliados tienen en Bio Ritmo? ¿Cuál es el perfil de sus usuarios?

Al ser una compañía pública, no te puedo contar acerca de las cifras específicas de cada uno de los tres Bio Ritmo que tenemos en Lima. Pero, lo que te puedo contar es que son mucho más grandes en términos de área. En promedio, un Bio Ritmo tiene más de 1.700 m2 y un Smart Fit está alrededor de 1.200 m2.

En cuanto al perfil del cliente, suele tener mayor poder adquisitivo. Dentro del local tenemos muchos salones: un salón de bike donde compites con diferentes personas, otro de pilates, yoga, y un salón general. También otro donde trotas, haces pesas y vas intercambiando entre esas dos modalidades, son clases mucho más personalizadas y las máquinas son de alto nivel.

- ¿Hay planes de ir agregando otras disciplinas aparte de las que ya tienen ahora en Bio Ritmo viendo la demanda de sus usuarios?

Sí, estamos en constante evaluación. De hecho, como grupo Smart Fit en Brasil acabamos de comprar un spa. En este momento no hay planes de expandirlo, pero estamos en constante evaluación. Y todas las nuevas sedes y salones que decidimos abrir dependen del comportamiento en Lima, donde Bio Ritmo ya va a cumplir su segundo año. Ese conocimiento lo utilizamos para saber cuáles salones hacían más sentido que otros.

- Smart Fit ya llegó a su punto de equilibrio, ¿Bio Ritmo ya alcanzó la rentabilidad en el Perú?

Sí, ya somos rentables en el Perú con Smart Fit, y también es el caso de Bio Ritmo.

“Más adelante, en Miraflores puede caer otro local de Bio Ritmo”.



- Por el lado de Smart Fit mencionaron que estaban muy cerca de los 100 locales, ¿con estos últimos cinco que van a abrir llegarían a los 100 locales?

Vamos a alcanzar los 100 locales el año entrante como Smart Fit, pero como grupo SmartFit (contando a Bio Ritmo), este año sí vamos a llegar a los 100 locales.

- ¿Qué aperturas tienen previstas para el próximo año?

El ‘pipeline’ está bastante definido para el año entrante. Aparte de Lima, nos gustaría aumentar nuestra presencia en Cusco. Curiosamente, Smart Fit llegó al Perú con la apertura de Cusco y solo tiene una sede allí. Nos gustaría seguir expandiéndonos en esa ciudad porque creemos que hay mercado para tener por lo menos dos o tres sedes adicionales.

- ¿Cuántos locales abrirán en 2027?

Será una cifra similar a la de este año: entre cuatro y seis locales, y la inversión será similar. Todavía no está definido el número, pero vamos a seguir invirtiendo porque vemos muchas oportunidades para crecer, tanto en Lima como en las regiones.

Formatos y ubicaciones

- El crecimiento de Smart Fit tiene varios formatos –locales grandes, pequeños, en malls, puerta a calle o edificios mixtos–, ¿qué formatos prefieren para abrir nuevas sedes?

Estamos abiertos a diferentes formatos. Nos gustan mucho los malls porque ofrecen estacionamiento suficiente y mucho tráfico. Además, somos un complemento para los centros comerciales: nuestra hora pico es contracíclica. Generalmente, el público utiliza más Smart Fit de lunes a miércoles, mientras que el pico de un centro comercial es sábado y domingo.

También hay un pico muy marcado por la mañana entre semana, cuando la mayoría de tiendas aún no está abierta. En los ‘strip malls’ nos importa mucho el estacionamiento, para que los usuarios puedan llegar, entrenar y salir rápido hacia su casa u oficina.

- ¿Qué criterios usan para elegir una nueva ubicación?

Nos fijamos mucho en que haya suficiente demanda cerca de cada sede, que sea fácil para los usuarios llegar y que esté lo más cerca posible de una vía principal. Esos son criterios fundamentales para abrir una nueva sede.

- ¿Evalúan formatos más pequeños, como los que existen en Brasil?

Tenemos una variedad muy grande en el Perú. Nuestra sede más grande, en la Rambla Brasil, tiene 2.700 m², mientras que la más pequeña puede tener alrededor de 1.000 m². En el Perú, lo que más nos está funcionando son sedes que en promedio tienen alrededor de 1.200 m². Ese es el punto óptimo para obtener un buen retorno de la inversión.

- ¿Hoy en día, cómo definen su modelo? Cuando llegaron, el formato era ‘low cost’, ¿esto ha ido cambiando?

Nuestra propuesta de valor es muy contundente porque somos la cadena más grande del Perú. Tenemos una disponibilidad muy grande: en Lima actualmente tenemos 69 sedes distribuidas por toda la ciudad, de norte a sur. También ofrecemos relación precio-calidad. Trabajamos con máquinas de buenas marcas, como Life Fitness y Matrix, y las renovamos constantemente.

- ¿Cómo ha evolucionado el uso de gimnasios en los últimos 10 años?

Se le ha metido mucha tecnología y cada vez hay mayor interés del público por la musculación. Estamos reduciendo las zonas de cardio y enfocándonos más en musculación. Es una tendencia que se da en el Perú y a nivel mundial: para tener una buena vejez, hay que levantar pesas. Además, con medicamentos GLP-1 como Ozempic o Mounjaro, la gente pierde peso muy rápido y se complementa con musculación.

Al principio se iba al gimnasio por el físico; ahora también es un tema de salud. Eso ha convertido el ejercicio en un hábito más constante y menos estacional.

- ¿Persiste la estacionalidad en la previa al verano? Este año, además, ha habido un verano prolongado, ¿ha repercutido en mayores membresías o entrenamiento?

Todavía existe. En los 17 países donde operamos, la gente vuelve de Año Nuevo, se propone metas y en enero las ventas son muy fuertes. Eso ocurre no solo en el Perú, sino a nivel mundial. Sin embargo, cada vez es menos marcado por las tendencias de (entrenar para el) verano y se ve menos en la generación Z. Este año hemos sentido una ola de calor muy marcada desde temprano, pero nada que cambie sustancialmente el rumbo del negocio.

“Bio Ritmo tiene un ticket tres veces más alto que Smart Fit”.



- ¿Cómo es el perfil de la generación Z como usuario de gimnasios?

En todas las generaciones hay gente interesada en el ejercicio. La generación Z se interesa mucho más por el ejercicio que otras generaciones: el alcohol cada vez es menos relevante y le interesa su cuerpo, su bienestar y tener una salud diferente.

Mercado y competencia

- ¿Cuál es la penetración del mercado fitness en el Perú?

Entre 3% y 4% es la penetración del mercado en el Perú, entendida como la cantidad de gente que usa gimnasio.

- ¿Cómo perciben la competencia hoy en día?, ¿cuánto ha cambiado en esta última década? Han surgido nuevas propuestas de entrenamiento más especializados y ha habido una transformación de los jugadores de la industria.

Siempre hay que estar atento a lo que hacen los competidores. En Arequipa tenemos a Reo y, en ciertas zonas de Lima, está Megaforce. Cada vez hay más estudios especializados.

Creemos que la oportunidad está en que más gente haga ejercicio y suba la penetración de mercado, no tanto en pelear por los usuarios de la competencia. Hay una oportunidad muy grande en atraer a quienes no han entrado antes a un gimnasio.

- ¿Cuál es la principal competencia hoy en día? Recuerdo que cuando ingresaron al Perú indicaron que la principal competencia no era otro jugador sino Netflix, ¿sigue siendo así?

Exacto, sigue siendo el sofá o Netflix, no ha cambiado. El reto más grande: lograr que más gente ingrese a la industria.

- ¿Existe espacio para traer otras marcas del grupo Smart Fit al Perú? En Brasil tienen Race Bootcamp, entre otras.

Sí, hay espacio para otras marcas y estudios que hoy se llaman Beyond (un ecosistema ‘high-end’ que agrupa sus marcas de estudios boutique en una plataforma digital). Queremos seguir viendo primero la otra apertura de Bio Ritmo, pero también hay una marca llamada Nation que es interesante, más orientada a fisicoculturistas.

Siempre estamos explorando nuevas oportunidades para traer esas marcas al Perú, pero todavía no hay ningún plan concreto. Son marcas de nicho, con propuestas más específicas.

Precios e inflación

- Han enviado un correo a sus usuarios informando de un aumento del precio de su membresía por inflación, con posibilidad de incrementar hasta el 15% el precio, ¿a qué responde?

No subimos 15%; este mes existe la posibilidad de subir hasta 15% en la medida en que aumentan los costos. Para mantener los márgenes, a veces se necesita ajustar el precio al consumidor, y eso va muy atado a la inflación del país.

El Perú es un país muy bendecido porque lleva años con una inflación muy controlada. Los ajustes aquí son muy diferentes a los de otros mercados de América Latina y son netamente ajustes por inflación.

- ¿El incremento de hasta un 15% está relacionado con mayores costos de maquinaria o factores globales?

No. Es un estándar que figura en los contratos a nivel global de Smart Fit, pensado para países con mucha mayor inflación. No tiene nada que ver con eso y no hicimos uso de subir ese porcentaje tan alto.

- ¿El crecimiento de la compañía se mantendrá en dos dígitos hacia final de año?

Sí, se mantiene en un entorno de doble dígito, como venía creciendo en los años anteriores.

- ¿Cómo visualiza Smart Fit en los próximos 10 años?

Smart Fit va a estar en el Perú en el largo plazo; esperamos que esta sea la primera de muchas décadas de historia en el país. Vemos una gran proyección para seguir creciendo en la categoría, penetrando el mercado y llegando a más ciudades del país donde todavía no tenemos presencia. También queremos aumentar nuestra presencia en otras ciudades y en barrios de Lima que aún no tienen acceso a un ‘fitness’ de alta calidad.

El Perú tiene mucha estabilidad económica, a pesar de la parte política, y vamos a seguir creyendo e invirtiendo aquí.