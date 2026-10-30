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Resumen

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Fotos Jesús Saucedo @photo.gec
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Por Paola Villar S.

En medio de los desaflíos por el fenómeno de El Niño (FEN), las diversas unidades de negocio de Grupo Coril continúan creciendo y Alfin Banco registra mejores resultados a partir de la diversificación de su portafolio y su alianza con las tiendas Carsa. Fernando Vivanco, vicepresidente de Nuevos Negocios de Grupo Coril, cuenta a Día1 las proyecciones de la compañía para el corto plazo.

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