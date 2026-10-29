Estados Unidos está evaluando cinco proyectos en el Perú en los que buscaría participar como inversionista y socio. Así lo anuncio su embajador, Bernie Navarro, durante el encuentro “Open for Business Perú - USA” organizado por BanBif y la Amcham.

Navarro evitó revelar los sectores involucrados, los montos o mayores detalles de las iniciativas. “Ahora mismo estamos mirando cinco proyectos que vamos a invertir. No estoy en libertad de hablar de ellos en este momento, pero estamos mirando muy de cerca cinco proyectos en los que los Estados Unidos va a invertir y va a ser socio”, señaló el diplomático.

Navarro sostuvo que el interés de las empresas estadounidenses por el mercado peruano empieza a cambiar, luego de que algunas compañías postergaran sus decisiones ante la incertidumbre política y legal que el Perú registró en los últimos años. Ahora, añadió, considera que el país está encaminado y que es momento de mirar las oportunidades de negocio de otra manera.

Navarro realizó los comentarios durante una jornada en la que el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, expuso sobre las perspectivas de crecimiento, la inversión privada y los retos que enfrenta el país para sostener su dinamismo económico. El titular del MEF destacó que la inversión privada viene creciendo alrededor de 15% en términos reales, mientras que las exportaciones peruanas superarían los US$100.000 millones este año.

Estados Unidos está evaluando cinco proyectos en el Perú en los que buscaría participar como inversionista y socio. Así lo anuncio su embajador, Bernie Navarro, durante el encuentro “Open for Business Perú - USA” organizado por BanBif y la Amcham. Foto: Julio Reaño / GEC.

“Hemos encontrado un país con una dinámica interesante de crecimiento, con buenas perspectivas y expectativas, con inversión privada al tope y con empleo y exportaciones que también [están] muy bien. Pero no queremos, digamos, dormirnos en esto. Queremos ir más rápido”, afirmó.

Para Cuba, el reto es aprovechar las condiciones macroeconómicas del país y avanzar con reformas que permitan ampliar el crecimiento potencial. En su exposición, destacó que el Perú tiene una deuda pública equivalente a alrededor del 30% del PBI, frente a un promedio regional cercano al 70%, e indicó que el déficit fiscal llegaría a 1,6% del PBI con el paquete de medidas que prepara el Gobierno, frente a un promedio latinoamericano de 4,5%.

Este margen, sostuvo, permite responder a los choques que enfrenta la economía, entre ellos el fenómeno de El Niño, el incremento del precio del petróleo y el encarecimiento de las condiciones financieras internacionales.

Para evitar que estos factores desaceleren la actividad y afecten el empleo, el MEF diseñó un paquete contracíclico que contempla transferencias a las familias vulnerables, mantenimiento de colegios, centros de salud y comisarías, reactivación de programas de vivienda social y culminación de obras públicas paralizadas por falta de financiamiento. Dicho paquete, tal como dio a conocer el ministro Cuba días atrás, asciende a S/18.000 millones.

Sin embargo, Cuba remarcó que las medidas de corto plazo no reemplazan las reformas estructurales. Entre las prioridades mencionó la formalización laboral, el acceso a financiamiento de largo plazo, la mejora de la gestión pública y el cumplimiento tributario. En el caso de la informalidad laboral, señaló que el Perú registra una tasa cercana al 70%, frente al 47% promedio regional.

Estados Unidos está evaluando cinco proyectos en el Perú en los que buscaría participar como inversionista y socio. Así lo anuncio su embajador, Bernie Navarro, durante el encuentro “Open for Business Perú - USA” organizado por BanBif y la Amcham.

Una cartera de proyectos por impulsar

En materia de inversión, el ministro también puso énfasis en la cartera de iniciativas que el país busca acelerar. Según detalló, el Perú cuenta con 66 proyectos mineros valorizados en US$64 mil millones, además de una cartera de acciones públicos-privadas y proyectos relacionados por alrededor de US$35.000 millones.

El principal obstáculo, reconoció, está en los tiempos que demandan los trámites y las autorizaciones. “Hemos puesto demasiadas normas que han hecho que los plazos sean más largos. Cada año de atraso el accionista lo castiga porque en su flujo de caja pesa más”, sostuvo.

Para atender este problema, indicó que el Gobierno tiene alrededor de 100 mesas de trabajo con los ministerios de Energía y Minas y del Ambiente, con el objetivo de reducir trámites y mantener aquellos requisitos que sí resulten necesarios.

Por su parte, Navarro señaló que la embajada estadounidense busca acompañar al sector privado en la identificación de oportunidades y facilitar los vínculos comerciales. También destacó la importancia de la seguridad para generar condiciones de estabilidad y prosperidad.