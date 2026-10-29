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Resumen

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Estados Unidos está evaluando cinco proyectos en el Perú en los que buscaría participar como inversionista y socio. Así lo anuncio su embajador, Bernie Navarro, durante el encuentro “Open for Business Perú - USA” organizado por BanBif y la Amcham. Foto: Julio Reaño / GEC.
Estados Unidos está evaluando cinco proyectos en el Perú en los que buscaría participar como inversionista y socio. Así lo anuncio su embajador, Bernie Navarro, durante el encuentro “Open for Business Perú - USA” organizado por BanBif y la Amcham. Foto: Julio Reaño / GEC.
Por Fiorella Gil Mena

Estados Unidos está evaluando cinco proyectos en el Perú en los que buscaría participar como inversionista y socio. Así lo anuncio su embajador, Bernie Navarro, durante el encuentro “Open for Business Perú - USA” organizado por BanBif y la Amcham.

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