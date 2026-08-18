Horóscopo de HOY, martes 18 de agosto del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: le elogiarán el modo de resolver con celeridad los asuntos más complicados. Amor: dejará de ordenar o sugerir al otro lo que le conviene hacer y las cosas mejorarán.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: el inicio de una etapa de prosperidad está cerca; posible nuevo comienzo. Amor: momento para disfrutar. A su pareja le agradará su mundo confortable.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: momento para concentrarse en temas financieros y asuntos comerciales. Amor: su encanto impactará en alguien introvertido y su simpatía se percibirá irresistible.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: algún trabajo se verá afectado por demoras y trabas pero las enfrentará. Amor: nadie puede adivinar lo que pasa en su mundo interior, abrir su corazón le hará bien.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: surgirán las soluciones a trámites engorrosos y hacer negocios resultará fácil. Amor: en la relación siempre llega el momento de hacer cambios. Todo irá mejor si lo habla.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: se abrirá una puerta inesperada que potenciará negocios y proyectos. Amor: los planes de la pareja se cumplirán paso a paso y con alegría. Inicia etapa feliz.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: no arriesgar lo realizado será una acción inteligente. Surgirá propuesta. Amor: alguien se acercará a su mundo afectivo y se iniciará una etapa inolvidable.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: una situación difícil no permitirá dudas para actuar con eficacia. Amor: se reactivará un conflicto que cree resuelto, pero esta vez la experiencia ayudará.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: novedades interesantes respecto de empleos o beneficios. Amor: se expresará con mayor simpatía ante esa persona que le quita el sueño.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: tendrá habilidad para resolver problemas causados por errores. Amor: los rasgos que no le gustan del otro serán su espejo; hay cosas para hablar.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: no será buena idea traer los temas preocupantes de la vida familiar al trabajo. Amor: alguien de su entorno se sentirá atraído y se acercará. La cautela será virtud.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: momento para hacer las compras o iniciativas que mejoran su trabajo. Amor: algún castillo en el aire le tentará pero su pareja le bajará los pies hacia la tierra.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: GENEROSA Y VALIENTE. TEMIBLE AL DISCUTIR. SUS RESPUESTAS SON MEDITADAS.