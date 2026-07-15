El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde, advirtió que el fenómeno de El Niño será el principal riesgo para la economía peruana en el corto plazo, pese a que el país mantiene indicadores económicos favorables. Las declaraciones fueron realizadas durante la ceremonia en la que recibió la Orden al Mérito Gran Cruz, máxima distinción otorgada por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Durante su intervención, Velarde señaló que el impacto del evento climático ya comenzó a reflejarse en las cifras oficiales y consideró que sus efectos podrían intensificarse en los próximos meses.

“El panorama está muy bien, pero hay un problema fuerte que nos va a golpear que es El Niño. Hay que ser conscientes de eso. Tal vez las cifras que vamos a ver en los próximos meses no sean tan buenas, y derivan de un fenómeno natural que ya lo estamos viendo” , manifestó.

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva: "El panorama está muy bien, pero hay un problema fuerte que nos va a golpear, que es El Niño. Tal vez, las cifras que vamos a ver en los próximos meses no sean tan buenas porque derivan de un fenómeno natural"



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El titular del BCR sostuvo que la economía peruana mantiene fundamentos sólidos y destacó que el contexto internacional continúa favoreciendo al país por los elevados precios de los metales.

“Tenemos la suerte de contar con precios de exportación excepcionales, los más altos en 75 años. La balanza comercial fue positiva. Si uno ve todos los indicadores de corto plazo, parecen muy buenos ”, indicó.

Como parte de ese balance, mencionó que la recaudación del Impuesto General a las Ventas (IGV) registra tasas de crecimiento de dos dígitos, mientras que las importaciones de bienes de capital aumentan alrededor de 27% y el empleo privado formal crece 5%.

Velarde también se refirió al crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) en mayo, que alcanzó el 1,8%, y explicó que ese resultado respondió principalmente al impacto del Fenómeno El Niño sobre las actividades primarias.

“Hoy ha salido el PBI de mayo de 1,8%, no porque los sectores comercio, construcción o la industria no primaria estén mal; la industria no primaria sigue bien, sino porque ya nos golpea El Niño. La pesca cayó 74%” , afirmó.

Añadió que el sector agropecuario también comienza a mostrar efectos derivados del fenómeno climático y consideró que la situación podría agravarse en los próximos meses.

Durante la ceremonia, Julio Velarde agradeció el reconocimiento otorgado por la Municipalidad de Lima y señaló que la distinción corresponde al trabajo desarrollado por el equipo del Banco Central.

“Es una gran satisfacción. Agradezco la presencia de la presidenta electa; es un honor. Es un premio que no merezco yo, sino todo el equipo del Banco Central ”, expresó.

Municipalidad de Lima condecoró a Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)



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Asimismo, destacó que la principal labor de la entidad ha sido preservar la estabilidad de precios en el país.

“ La tarea única del BCR es la estabilidad de precios. Tenemos la inflación más baja de América Latina en este siglo y el período de inflación más bajo en 150 años . Eso ha ayudado a que al país no le haya ido tan mal, pese a la inestabilidad política”, señaló.

Al finalizar su discurso, Velarde deseó éxito al gobierno de la presidenta electa, Keiko Fujimori.

“Le deseo a la presidenta, por el bien del país, el mayor de los éxitos y estoy seguro de que se conseguirá” , concluyó.

Keiko Fujimori opinó que se trata de un justo homenaje a quien es un ejemplo de profesionalismo y lealtad al Perú, cuya labor en sus 20 años de gestión han contribuido a consolidar una institución que es referente dentro y fuera del país, y que además ha generado confianza para las inversiones y protegido los ahorros de millones de familias.

La comuna de Lima otorga este reconocimiento a distinguidas personalidades cuya trayectoria significativa han contribuido con el desarrollo de la ciudad. Entre los premiados, figuran Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura.