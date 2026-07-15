Presidente del BCRP alerta sobre impacto de El Niño pese al buen desempeño de la economía. (Foto: Andina)
Presidente del BCRP alerta sobre impacto de El Niño pese al buen desempeño de la economía. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde, advirtió que el fenómeno de El Niño será el principal riesgo para la economía peruana en el corto plazo, pese a que el país mantiene indicadores económicos favorables. Las declaraciones fueron realizadas durante la ceremonia en la que recibió la Orden al Mérito Gran Cruz, máxima distinción otorgada por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

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