- ProInversión está habilitando OxI para enfrentar el FEN. ¿En qué regiones desplegarán este mecanismo?

Ya trabajamos en varias intervenciones. Por ejemplo, trabajamos en la protección del rio Tusamayo, en Cusco, también en la atención del Sistema de Alerta Temprana (SAT), en Ucayali, y ahora el enfoque tiene que estar en cada región con el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), que es el responsable de detectar en qué aspectos se necesita mayor inversión para el FEN.

- ¿Eso, principalmente, en el norte del país?

En el norte por el tema de las lluvias, pero no olvidemos que en el sur también tenemos el tema del friaje (heladas) que también requiere atención. Pero el enfoque es bastante amplio, por lo cual estamos trabajando en una propuesta que haremos llegar a la Comisión de Transferencia del nuevo gobierno para tener un marco normativo de respuesta más rápida, utilizando OxI para que los plazos sean menores.

- ¿Esa propuesta la entregarán al nuevo Gobierno en estos días?

Correcto. No hay mucho tiempo que perder. Hemos visto a la presidenta electa en acción en estos días, enfocada en este tema, y cae como reflexión que dispone de esta modalidad que es importante.

- ¿Han conversado con los concesionarios de Obras Públicas para aplicar este mecanismo?

Estamos hablando con ellos porque una de las redes más importantes que tenemos en el Perú son las concesiones de carreteras, puertos y aeropuertos que están desplegados a nivel nacional. Nos hemos contactado con muchos de ellos y están tomando las medidas respectivas para que, en caso de presentarse impactos fuertes, el servicio nunca se afecte. Lo importante es estar preparados para el peor escenario, pero deseamos que el impacto no sea fuerte.

OxI será empleado en prevención frente al FEN, particularmente en reforzamiento de puentes, sistemas de drenaje y dotación de maquinaria y equipos, señala Luis Del Carpio.

- Las primeras lluvias fuertes podrían empezar a manifestarse en agosto o septiembre. ¿Hay tiempo para desplegar OxI?

Siempre hay tiempo para prevenir, sobre todo, con las mejoras que estamos proponiendo al marco de OxI para que más empresas se sumen y, desde luego, no solamente para prevenir, sino también para afrontar la emergencia misma.

- ¿OxI puede implementarse, entonces, rápidamente?

Hay muchas obras de prevención que se han venido haciendo en el norte del Perú, y varias de ellas se han quedado inconclusas, por lo que va a ser importante encontrar mecanismos para que se reinicien rápidamente y puede ser que con las mismas empresas que estaban a cargo. Sabemos que ha habido complicaciones fiscales, por lo cual, el financiamiento que proporciona las OxI puede resultar una manera bastante eficiente para que estos proyectos inconclusos se terminen.

- ¿Qué otras aplicaciones están desarrollando para OxI?

OxI ha incorporado desde este año los servicios por impuestos, enfocado en el sector educación, salud y el soporte a emergencias. Lo bueno que tienen las OxI es su tremenda versatilidad; puede adaptarse rápidamente a las necesidades y urgencias que tiene nuestro país, como la seguridad (frente a la delincuencia) o la educación, donde ha construido muchos colegios. Las OxI están constituyéndose rápidamente en una de las principales herramientas de contratación pública, y quizá vaya a ser la principal en adelante.

- Los proyectos de OxI superaron los S/5.800 millones en el primer semestre. ¿Con cuánto esperan cerrar el 2026?

Debemos estar cercanos a los S/6.000 millones. Si quieres ponerlo en perspectiva, el año pasado tuvimos S/5.200 millones y este año vamos a superar esa cifra, aun siendo un año de elecciones nacionales, regionales y locales, lo cual nos genera mucho optimismo porque refleja que la inversión privada en el Perú se ha incrementado. Estamos creciendo a doble dígito en inversión privada y mecanismos como las APP y OxI complementan ese indicador confianza.

- ¿Cuántos proyectos de OxI podrían salir adelante en los próximos años?

En este momento tenemos una cartera de proyectos de OxI por un monto cercano a los S/20 mil millones que estamos proponiendo a las empresas. ProInversión ha logrado generar bastante confianza en el sector privado y las autoridades locales y regionales, y eso ha permitido que este mecanismo empiece a crecer de manera exponencial. Ahora tenemos un presupuesto total de S/60 mil millones para desarrollar OxI. Estamos convencidos de que este nuevo Gobierno va a contar con una herramienta fundamental para el cierre de brechas, y lo importante es que OxI es una herramienta completamente descentralizada.

- Es una inversión que llega a todos los peruanos y no solamente a Lima.

Algo muy importante que es necesario resaltar en la última campaña electoral es que prácticamente todos los candidatos hablaban de OxI como una herramienta para el cierre de brechas. Y creo que en nuestro país, en los últimos cinco años, se ha generado un cambio que ha pasado desapercibido, y es que hoy en día la inversión privada es una buena palabra para la población gracias a las OxI.

OxI está constituyéndose rápidamente en una de las principales herramientas de contratación pública, y quizás vaya a ser la principal en adelante, apunta Luis Del Carpio. (Fuente: Andina)

- ¿OxI ha generado un cambio positivo respecto a la inversión privada?

Creo que este mecanismo ha acercado a la empresa privada hacia la comunidad y sus autoridades. Tenemos cada vez más empresas muy importantes que se están sumando porque dicen: ‘Yo quiero hacer algo por mi país’. Y no saben qué hacer. Finalmente, el FEN constituye una oportunidad para que participen.

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

- ¿Aparte del portafolio de OxI, que otros proyectos van a presentar al nuevo Gobierno?

(…) Esta semana vamos a adjudicar la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Cajamarca, y hace una semana adjudicamos cuatro proyectos de transmisión eléctrica (a Engie Perú). Se tiene por delante la adjudicación del proyecto Obras de Cabecera y Construcción, que mejorará el servicio de agua potable para más de un millón de habitantes en Lima, y te estoy hablando solamente de este año,

- Son varios proyectos en muy poco tiempo.

También vamos a adjudicar las PTAR de San Martín, Cusco y Huancayo, y el teleférico de Choquequirao. Y tenemos muy cerca la ampliación del servicio de gas natural en Siete Regiones, que va a poder cumplir con las necesidades del sur del Perú. Si no llegamos con este gobierno de transición, estaremos muy contentos de que el nuevo gobierno tenga la oportunidad de llevar el gas a regiones como Puno, que tantas expectativas tiene.

- ¿El proyecto Siete Regiones se firmará en los próximos días?

Siete Regiones se firmaría en julio o agosto. Y también para este año están prácticamente terminados los acuerdos para ampliar la Línea 1 del Metro de Lima, lo cual le va a dar calidad de vida a los 600 mil pasajeros que hoy se movilizan diariamente por esta vía. Ahora vamos a ampliar este servicio, junto con el MTC y la ATU, hasta un millón de pasajeros.

- ¿Cuándo entraría en servicio la ampliación de la Línea 1?

Lo que esperamos firmar este año es la adenda del contrato de concesión que va a permitir que a partir del 2027 comience la ejecución de las obras, y estoy seguro de que a partir del 2028 los limeños podríamos disfrutar [de dicho servicio]. Y, seguramente, que para esa época se conectará con la Línea 2, y tendremos un sistema integrado de transporte que unirá el Anillo Vial Periférico, con la Carretera Central, y cel tren Lima-Chosica.

- ¿El tren Lima-Chosica también estaría listo este año con los vagones que trajo el exalcalde de Lima?

Sí. Es un tema sobre el cual se han contado muchas historias, pero ProInversión lleva años haciendo este tipo de proyectos. En octubre, a más tardar, vamos a firmar este acuerdo para que a finales de este año o principios del siguiente el proyecto funcione oficialmente, con un paradero en Huaycan y con todas las medidas de seguridad que se requieren. Desde luego, comenzaremos de esa forma este año, pero para el siguiente serán once paraderos más, y para una tercera etapa se añadirá otra línea férrea con la cual tendremos una línea completamente dedicada. En el cortísimo plazo veremos ese tema.

ProInversión tuvo a su cargo el rediseño del tren Lima–Chosica. Estará listo desde el cuarto trimestre del año. (Foto: Andina)

- ¿Los problemas técnicos del tren ya se solucionaron?

Este es un proyecto que la Municipalidad de Lima y el MTC le entregaron a ProInversión para que solucione el problema. Como somos un órgano técnico y no político hemos trabajado todos estos meses con perfil técnico y en este momento podemos anunciar que el primer tramo del tren Lima-Chosica estará completamente listo desde octubre.

- ¿La operación del tren arrancará en octubre?

Yo creo que en los próximos meses vamos a estar haciendo varias pruebas y una marcha blanca sin pasajeros, y luego tendremos varios invitados para qué prueben el servicio, pero a principio de este cuarto trimestre se firmará el acuerdo entre la Municipalidad de Lima, ProInversión, el concesionario y el MTC. Y a eso se añade el desarrollo de las líneas 3 y 4 del Metro de Lima, que el MTC y la ATU nos encargaron hace unos días. Y también hay dos puertos importantes que se van a ampliar.

- Por si fuera poco, también hay inversiones en puertos.

Sí. Uno es el Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales del Callao, que es una concesión que se ampliará de tamaño. Por este terminal sale el 30% de la carga de minerales que exportamos. Recordemos que somos un país donde la minería es muy importante y necesitamos ampliar la infraestructura porque la producción minera va a ser mayor en unos años y necesitamos tener puertos más grandes. En paralelo, estamos trabajando muy fuerte en la ampliación del Muelle Sur, de DP World.

- ¿En qué consiste la ampliación de DP World?

DP World ha presentado una propuesta para invertir no solamente dentro del terminal portuario sino también fuera de él a fin de mejorar toda la calidad logística en el Callao. Recordemos que hay dificultades en el puerto para que transiten los camiones y esto se va a traducir en mejoras en todas esas vías. La propuesta de DP World, que estamos evaluando, es de US$1.500 millones; y sabemos que APM Terminals, que es el concesionario del Muelle Norte está trabajando en una propuesta similar que presentaría este año.

- Son muchas inversiones en puertos, y entiendo que vendrías más.

Sí, por supuesto. Las inversiones en el Perú van a seguir creciendo. Estamos seguros que el puerto de Chancay también va a iniciar las siguientes etapas de su proyecto muy pronto. Además, hemos firmado un acuerdo con el puerto de Matarani (Tisur) en noviembre pasado y entendemos que ahora deben estar desarrollando las obras para invertir más de US$700 millones. Y también estamos seguros de que el puerto de Paita debe estar aprobando la inversión en su terminal.

- ¿Son más US$4.500 millones en inversiones portuarias que recibirá este Gobierno?

Sí. Hay que tomar en cuenta el crecimiento que están teniendo las exportaciones en el Perú. Este año hemos exportado cerca de US$90.000 millones, más de 15 veces lo que exportábamos hace 20 años. Somos los líderes mundiales en agroexportación y esto solamente se va a mantener si es que la infraestructura sigue creciendo. Las inversiones en puertos son una buena noticia de que las mejores cosas en el Perú están todavía por venir.

Se vienen millonarias inversiones en puertos, tanto en el Callao como en las regiones. (Foto: DP World)

- ¿Todas esas son inversiones para el corto plazo?

Eso es lo que tenemos solamente para este año, pero a esto se suman más proyectos, por ejemplo, dos grupos de líneas de transmisión (3 y 4) que están listos para adjudicarse en septiembre y diciembre, y también la Red Vial N°6, que se encuentra en una fase muy avanzada y lista para firmarse este año, con varias obras complementarias entre chilca y Cerro Azul. Somos bastante optimistas de que con este nuevo Gobierno vamos a poder sostener estas inversiones.

REORGANIZACIÓN DE PETRO-PERÚ

- Aparte de todos esos proyectos, ProInversión también tiene el encargo de reorganizar a Petro-Perú. Tenemos entendido que la estatal venía poniendo trabas y dilaciones a su propia reorganización. ¿Ya está colaborando?

Creo que el esfuerzo que hemos hecho en estos últimos seis meses ha sido bastante resiliente porque, al principio, no había consenso. ProInversión está acostumbrada a no ser la entidad más popular, pero tiene algo que no tienen otras entidades y es su capacidad de resistir el vaivén político y mediático. El día de hoy Petro-Perú enfrenta un serio problema de liquidez y un severo problema de gobernanza que estamos trabajando en solucionar.

- ¿Implementarán un nuevo plan de gobernanza corporativa para Petro-Perú?

Creo que la decisión que se tomó a finales del año pasado de reorganizar a Petro-Perú fue la correcta, y ha sido encargada a una entidad que tiene la capacidad para afrontar este espacio. Ha habido, en estos seis meses, dificultades en el acceso a la información y también momentos de preocupación frente a la posibilidad de que se derogue el DU 010-2025, pero, pasado el tiempo, creo que hemos logrado un consenso bastante importante entre los distintos actores. Estamos en la ruta correcta.

- Petro-Perú recibirá US$500 millones como un adelanto de los US$2.000 millones de financiamiento gestionado por ProInversión. ¿Ese financiamiento se entregará en los próximos días?

Sí. Se fijó un primer tramo de US$500 millones, para lo cual es necesario implementar una Sociedad de Propósito Especial (SPE). Esta sociedad solamente tendrá indicaciones de ProInversión y será aprobada y autorizada por el Directorio de Petro-Perú esta semana, con lo cual en la siguiente semana ya estaría habilitado el primer tramo de US$500 millones. Recordemos que esta es una línea de financiamiento y que el primero que va a manejarla será ProInversión.

- ¿El financiamiento será escrupulosamente manejado por ProInversion?

Esto es como una tarjeta de crédito. Si tú tienes una línea de crédito por S/40 mil no significa que lo vas a usar todo de golpe, tienes que hacerlo de forma responsable. Esta línea de financiamiento servirá para comprar crudo y pagar a los proveedores, porque Petro-Perú tiene que procesar el crudo para producir productos que puedan comercializarse. Este es un fondo revolvente que regresará otra vez a la SPE que se creará para ese efecto. Lo que va a generar es confianza.

- ¿Confianza que no existía antes?

Va a generar confianza de forma gradual entre los accionistas, que somos todos los peruanos. Pero el rol de ProInversión trasciende este tema. Nosotros somos conscientes de que Petro-Perú tenía mayores urgencias, por lo cual gestionamos que reciba una habilitación en su línea de crédito por US$200 millones sin ningún tipo de garantía del Estado, lo cual es la parte buena de este tema, porque la confianza que ProInversión genera se trasladó a Petro-Perú.

Petro-Perú recibiría la próxima semana los primeros US$500 millones de un total de US$2.000 millones, gestionados por ProInversión. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.

- ¿Para qué servirán esos US$200 millones?

Esos US$200 millones fueron importantes porque Petro-Perú tenía, en las semanas previas, vencimientos de un cupón de bonos y una cuota del financiamiento bancario (con CESCE) para la refinería de Talara, las cuales tenía que honrar. Y también tenía que adquirir crudo para que pudiera seguir funcionando. Lo que estamos haciendo es preservar una inversión de los accionistas de Petro-Perú, que somos todos nosotros, porque hasta ahora los únicos que hemos estado inyectando capital somos los peruanos, teniendo tantas necesidades.

- ¿Finalmente, el lanzamiento de los bloques patrimoniales ya no sería en julio sino en agosto?

Estamos ahora en un proceso de transferencia del Ejecutivo. Vamos a conversar con ellos y estaremos haciendo el anuncio en las próximas semanas. Estamos convencidos de que estamos en la ruta correcta porque no hay otra alternativa más.