Por Juan Saldarriaga

El próximo Gobierno debe afrontar grandes desafíos, como el Fenómeno de El Niño (FEN), el cierre de brechas en salud, educación e infraestructura, y el recurrente problema de qué hacer con Petro-Perú. Frente a estos problemas, ProInversion ofrece soluciones, como su propuesta para emplear Obras por Impuestos (OxI) en labores de prevención y atención del FEN, y su propósito de convertirse en celoso guardián de todo el financiamiento que ingrese a Petro-Perú. Y, no menos importante, pone a disposición un portafolio grande de proyectos de infraestructura para el muy corto plazo, los cuales constituyen “una buena noticia de que las mejores cosas en el Perú están todavía por venir”, apunta Luis Del Carpio, director ejecutivo de la agencia estatal.

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