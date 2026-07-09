En el primer semestre del año se han registrado S/5.872 millones de inversión en proyectos bajo la modalidad de Obras por Impuesto (OxI), sostuvo Denisse Miralles, directora de Inversiones Descentralizadas de ProInversión. La cifra supera el monto alcanzado durante todo el 2025, de unos S/5.261 millones.

Durante el evento ‘Obras por Impuestos: Inversión en infraestructura para enfrentar el fenómeno de El Niño’, el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio, sostuvo que este mecanismo puede ayudar a mejorar el avance de las obras de reconstrucción y de prevención, con el objetivo de que las localidades se preparen para la emergencia climatológica.

En ese sentido, Miralles recordó que las OxI permiten que el sector privado se involucre en la generación, financiamiento y ejecución de los proyectos públicos.

Dentro de los beneficios de la OxI está la optimización presupuestal, pues los proyectos se financian a través del tope máximo de capacidad anual (TMCA), que, según ProInversión, funciona como una línea de crédito para la entidad. Esta herramienta es un límite de recursos que tienen los gobiernos subnacionales y universidades públicas para comprometer proyectos bajo OxI. El monto tope es establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas.

El tope máximo para el financiamiento de OxI este año es de S/69.096 millones. De ello, unos S/34.0401 millones están destinados a gobiernos regionales; S/33.178 millones a gobiernos locales; y S/1.518 millones, a universidades.

A su vez, Oscar Rosales, asesor de la Dirección de Inversiones Descentralizadas de ProInversión, sostuvo que este tope de endeudamiento es un incentivo para atender y prevenir el fenómeno de El Niño.

“Las OxI constituyen una herramienta poderosa para planificar y ejecutar inversiones en la prevención de la atención de la emergencia, porque otorga una línea de crédito para la entidad pública y permite ejecutar sin comprometer la liquidez inmediata para otras demandas sociales”, apuntó.

El fenómeno

Durante el evento, Genaro Meza, especialista en Gestión Reactiva del Instituto Nacional de Defensa Civil, señaló que el fenómeno de El Niño Costero de 2017 ha sido el evento climatológico con el mayor impacto económico en el país, con pérdidas por US$4.016 millones.

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El rubro más afectado fue el de transporte por US$1.259 millones, añadió.

Además, recordó que la costa norte del país suele ser la más impactada por este fenómeno climatológico, siendo la zona de Bajo Piura la que afronta los mayores impactos.

Meza explicó que uno de los efectos negativos de este fenómeno, después de las inundaciones, es la presencia de dengue. Asimismo, mencionó otros problemas como la inseguridad alimentaria y la afectación en el transporte.

Ante el presente fenómeno, el funcionario recordó que el Banco Central de Reserva (BCR) estimó un impacto económico de hasta 0,8 puntos porcentuales para este año y de hasta 0,9 puntos porcentuales para el 2027.

Por otro lado, comentó que el país ha fallado en las emergencias climatológicas por la falta de una correcta planificación territorial, la desarticulación logística, una debilidad en los reportes de daños y la alta rotación de personal técnico.

A su vez, Alfredo Zambrano, subdirector de Gestión de la Información del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), comentó que si bien se han estimado los ámbitos geográficos expuestos a niveles altos y muy altos de inundaciones o de movimientos de masas, se reducirá la incertidumbre de la información conforme el país se aproxime a los meses de lluvia, que empiezan en setiembre.

“Estamos trabajando en la información del trimestre julio-agosto-setiembre, donde están acotando los ámbitos geográficos, porque se está reduciendo la incertidumbre al aproximarse la temporada de lluvia”, indicó a este Diario, y precisó que con ello se conocerá de forma localizada donde podrían ocurrir los mayores impactos negativos.