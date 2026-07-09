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Resumen

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(Foto referencial: Andina)
(Foto referencial: Andina)
Por Christian Silva

En el primer semestre del año se han registrado S/5.872 millones de inversión en proyectos bajo la modalidad de Obras por Impuesto (OxI), sostuvo Denisse Miralles, directora de Inversiones Descentralizadas de ProInversión. La cifra supera el monto alcanzado durante todo el 2025, de unos S/5.261 millones.