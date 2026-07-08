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Resumen

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Un residente local empuja su carreta a través del lodo tras las inundaciones provocadas por las lluvias en la provincia de Paita, en Piura, al norte del Perú, el 24 de marzo de 2017, durante el fenómeno climático El Niño. (Foto de Ernesto BENAVIDES / AFP).
Un residente local empuja su carreta a través del lodo tras las inundaciones provocadas por las lluvias en la provincia de Paita, en Piura, al norte del Perú, el 24 de marzo de 2017, durante el fenómeno climático El Niño. (Foto de Ernesto BENAVIDES / AFP).
/ ERNESTO BENAVIDES
Por Maritza Saenz

La probabilidad de que el Perú enfrente un fenómeno de El Niño global con una severidad moderada o mayor es de casi 90%, mientras que la probabilidad de un El Niño Costero supera el 95%. Ante este escenario, los agentes económicos han revisado sus proyecciones de crecimiento. Uno de ellos es Credicorp Capital.

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