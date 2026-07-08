Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. Foto: AFP / Archivo
Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. Foto: AFP / Archivo
Por Redacción EC

El precio del dólar inició la sesión de este miércoles 8 de julio con presión alcista y cotizó en S/3,406, en un contexto de ligera apreciación del índice dólar (DXY), que avanzó 0,03%. La apertura se produce en medio de un renovado escenario de cautela en los mercados internacionales tras los recientes ataques de Estados Unidos contra Irán.

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