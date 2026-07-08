El precio del dólar inició la sesión de este miércoles 8 de julio con presión alcista y cotizó en S/3,406, en un contexto de ligera apreciación del índice dólar (DXY), que avanzó 0,03%. La apertura se produce en medio de un renovado escenario de cautela en los mercados internacionales tras los recientes ataques de Estados Unidos contra Irán.

Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, la mayoría de divisas internacionales y los mercados estadounidenses iniciaron la jornada a la baja luego de que el presidente Donald Trump anunciara el fin del alto al fuego con Irán y advirtiera sobre nuevos ataques, reavivando las tensiones geopolíticas.

Agregó que la escalada del conflicto impulsó el precio del petróleo, con el Brent avanzando más de 5% hasta ubicarse cerca de US$78 por barril. “Un mayor precio del petróleo podría fortalecer las expectativas de que la Reserva Federal mantenga una política monetaria restrictiva por más tiempo, brindando soporte al dólar global”, señaló.

En el ámbito local, Huayta indicó que el mercado se mantiene cauto de cara a la decisión de política monetaria del Banco Central de Reserva (BCR), programada para este jueves, donde el consenso de analistas prevé que la tasa de interés de referencia se mantenga en 4,25%.

Asimismo, recordó que durante la jornada se publicará el dato oficial de la balanza comercial de Perú, un indicador clave para evaluar el comportamiento de las exportaciones e importaciones del país. Además, destacó que los inversionistas permanecen atentos a la publicación de las minutas de la Reserva Federal de Estados Unidos, en busca de nuevas señales sobre el futuro de las tasas de interés.