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Resumen

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En el último año se incrementó el número de peruanos que podrían caer en la pobreza al afrontar una crisis o pérdida de empleo. Imagen: Andina
En el último año se incrementó el número de peruanos que podrían caer en la pobreza al afrontar una crisis o pérdida de empleo. Imagen: Andina
Por Maritza Saenz

Luego de tres años, Lima recuperó el primer lugar en el Índice de Competitividad Regional (Incore), elaborado anualmente por el Instituto Peruano de Economía (IPE). El ranking muestra que las regiones más competitivas se concentran en la costa central y la costa sur, mientras que las de menor competitividad se ubican en la sierra norte y el oriente del país.

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