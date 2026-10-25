icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía (IPE), analiza de qué se compone un motín. (Foto: Tom Lartige Catillon/Getty Images)
Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía (IPE), analiza de qué se compone un motín. (Foto: Tom Lartige Catillon/Getty Images)
/ Tom Lartige Catillon
Por Diego Macera

“Existe el disturbio y existe la insurrección; son dos iras; una está en un error, la otra está en su derecho”, escribió Víctor Hugo en Los Miserables. ¿Cuál es cuál en las protestas que han tomado partes de París, Marsella, Lille y otras ciudades francesas?

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?