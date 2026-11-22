En la gran mayoría de dimensiones económicas, políticas o sociales, el Perú es un país ‘mediatabla’. Si hablamos de educación, infraestructura, salud, ingresos, medio ambiente, seguridad o política, los resultados de los rankings internacionales suelen ser medianamente predecibles, hasta aburridos diría uno. El Perú no destaca en los primeros puestos globales –esos generalmente reservados para los nórdicos, quizá EE.UU., y en algunos casos pequeños territorios ricos como Singapur o Luxemburgo–. En la región, Chile, Uruguay y Panamá encabezan varios listados. Tampoco encontramos al Perú al final de la tabla –tristemente poblada con frecuencia por países africanos y otros como Haití o Yemen–. En otras palabras, si se quiere ubicar rápidamente al Perú en rankings internacionales que no traten de calidad de la comida, por un lado, ni de fútbol, por otro lado, lo encontraremos cotidianamente a la mitad de la tabla.

Eso no quiere decir, por supuesto, que siempre haya sido así. El Perú ha escalado varias posiciones en la mayoría de indicadores en los últimos 30 años. Desde la debacle económica y social de finales de los años ochenta, el país ya es otro.

Sin embargo, sin necesidad de ser demasiado crítico ni mortificarse, a lo mejor sí vale la pena cuestionarse por aquellos espacios en los que no llegamos ni de cerca al promedio global ni regional. Los puntos débiles podrían ofrecer algunas pistas sobre prioridades. Y sí tenemos indicadores con los que nos encontramos en lo más bajo de las tablas internacionales. No son demasiados, pero los hay. Aquí trataremos tres relacionados: servicios públicos que decepcionan, una justicia que no ofrece suficientes garantías y una sociedad donde casi nadie confía en los demás, todos parte de un solo círculo vicioso. Quizá atender algunos de estos equivale a desatorar cuellos de botella en nuestra ruta al desarrollo. Podemos estar haciendo muchas cosas bien, pero si no corregimos las que estamos haciendo realmente mal, de poco valdrá el resto. Como remar de un solo lado del bote.

El primero, y el más evidente, es la calidad de los servicios públicos. O al menos -lo que es muy cercano- la percepción ciudadana sobre estos. En la encuesta del Latinobarómetro publicada este año, el Perú aparece en una posición realmente lamentable. La proporción de peruanos que se encuentra satisfecha con la policía, por ejemplo, es solo 13%. Entre los 17 países de la región evaluados -incluyendo naciones más pobres que el Perú como Ecuador, Guatemala, Honduras y Bolivia-, ese porcentaje nos ubica en el puesto 15. Y ese es nuestro mejor resultado. En evaluación del sistema judicial, de los hospitales públicos, y de la educación pública, nos corresponde el lugar 16 de 17. Es el fondo de la tabla, tan solo superando en cada caso a Venezuela.

Para ser claros, esto no significa necesariamente que las condiciones objetivas de seguridad, justicia, salud o educación sean mucho peores en el Perú que en casi todo el resto de la región. Ahí la evidencia es más bien mixta. Lo que sí implica es que la distancia entre la calidad real de los servicios públicos y las expectativas razonables sobre su funcionamiento es especialmente grande en el país. La brecha por cerrar es gigante, las promesas han sido incumplidas por décadas, y la población está justificadamente insatisfecha. Más allá de las obvias consecuencias sobre la calidad de vida, esto tiene también implicancias sobre el pacto social y el apoyo al sistema democrático. Si el Estado no sirve para proveer adecuadamente salud, educación, justicia y seguridad, ¿para qué sirve? El reto es canalizar esta frustración hacia soluciones reales y de largo plazo, no más populismo.

En segundo lugar, el caso específico de la justicia -ya con data más concreta- también es revelador. El World Justice Project, una organización que mide el cumplimiento del Estado de derecho a nivel global, evalúa 143 países en distintas métricas. Para orden y seguridad, justicia civil, y justicia penal, el Perú aparece en los puestos 112, 121 y 118, respectivamente. El Banco Mundial es menos severo, pero nos ubica 133 de 193 en Estado de derecho, en el tercio inferior. En indicadores de percepción de corrupción, el Perú también aparece abajo. Procesos judiciales que demoran más de diez años, y cuyo resultado no necesariamente favorece a quien tiene razón, no son para nada inusuales. Hay una dimensión ética en esto, pero también una práctica: una nación en la que no se puede confiar en las leyes y la justicia difícilmente puede negociar, acordar y construir.

¿En qué más vamos de coleros? Hay una arista que quizá explica parte del punto anterior sobre la justicia, y que el Perú lleva sorprendentemente mal: la confianza interpersonal. El peruano, en promedio, no confía ni en su sombra. En la Integrated Values Survey del 2022, por ejemplo, el Perú aparecía solo por encima de Zimbabue, Albania y Trinidad y Tobago en la proporción de gente que opina que se puede confiar en la mayoría de las personas –en el Perú solo uno de cada 25 piensa así, mientras que en Argentina es uno de cada cinco–. De hecho, en casi todas las encuestas globales, los peruanos aparecemos entre los últimos de la región y del mundo cuando se trata de confiar en nuestro vecino, en nuestras autoridades o en extraños (la excepción, curiosamente, es que sí confiamos en nuestros jefes o empleadores). Estos datos de confianza son extraordinarios. En los anteriores vamos mal con respecto a nuestros pares; en confianza somos verdaderamente de los peores del mundo.

Los tres puntos anteriores no agotan los espacios en los que el Perú aparece rezagado con relación a su riqueza promedio, pero sí ofrecen oportunidad por sí mismos de reflexión, sobre todo tomados en conjunto. No se trata, decíamos, de buscar solo lo que está especialmente mal por interés en amonestar. Es que identificar los puntos muy flacos –vinculados aquí a los servicios públicos, al Estado de derecho y a la confianza– nos puede permitir poner orden y prioridad en lo que se debe corregir. Para eso sirven las comparaciones internacionales.

No es nada fácil ni nada secreto. La salud, seguridad, educación y justicia son todos asuntos gigantescos. Cualquier político con dos dedos de frente tendría que darles prioridad. Lo que quizá no se dimensiona correctamente es el nivel de decepción ciudadana con ellos y con la percepción de que aquí no se puede confiar en nadie: son niveles de los más altos del mundo en un país que no suele ubicarse en los extremos en el resto de indicadores. Tomados en conjunto, además, la advertencia por lo que puede venir es tan clara como preocupante. Este es el rumbo que más importa corregir. Un país que no confía en su Estado, en su justicia ni en su vecino tendrá siempre la cancha cuesta arriba.