El 1 de enero de 2027 asumirán funciones 25 gobernadores regionales y 196 alcaldes provinciales. Desde la industria aérea sabemos que llegan en un momento decisivo para retomar el crecimiento del turismo en el país. Entre enero y septiembre el Perú recibió 2,54 millones de turistas internacionales, 0,9% menos que en 2025. Aunque el potencial existe, no basta con tener más vuelos, necesitamos una propuesta turística que invite a los viajeros a venir y, también, a regresar.

Las nuevas autoridades tienen un rol crucial en la promoción de sus destinos y en la articulación con otros actores para fortalecer la oferta turística regional. Pocos conocen mejor que un gobernador o un alcalde las necesidades y el potencial de sus localidades. Desde su competencia, y en coordinación con el Gobierno central, deben trabajar para priorizar carreteras y aeropuertos que conecten sus atractivos.

También les toca velar por las condiciones que hacen que un destino sea atractivo, como como seguridad ciudadana, la limpieza de espacios públicos y la adecuada gestión de los atractivos turísticos. La sostenibilidad de una ruta no depende solo de la cantidad de vuelos, sino también de que exista una demanda constante, y para construirla es crucial que los viajeros tengan una experiencia grata.

En el caso de Cusco, el futuro aeropuerto de Chinchero -con infraestructura moderna y una ubicación más cercana a Valle Sagrado- es una oportunidad para mejorar sustancialmente la experiencia aeroportuaria, así como para facilitar el acceso a uno de los principales circuitos turísticos del país. Sin embargo, la obra bordea el 40 % de avance y la Contraloría advirtió que el contratista busca extender su culminación al 2028. Ante esto, la oportunidad para las nuevas autoridades está en impulsar la culminación del proyecto y sus accesos terrestres, pero también en promover el diálogo y la coordinación para abordar soluciones de problemas que afectan la experiencia de viaje, como las interrupciones en los servicios de transporte terrestre, por ejemplo.

Otra tarea clave es diversificar la oferta de las regiones para extender los beneficios del turismo a más localidades. El Perú tiene mucho más que ofrecer más allá de sus atractivos tradicionales. En Amazonas, por ejemplo, encontramos atractivos como Kuélap y la catarata de Gocta con un potencial enorme. Aunque Chachapoyas ya cuenta con conectividad aérea desde Lima, las nuevas autoridades podrían promover circuitos turísticos que conecten esta ciudad con otros destinos del país y facilitar espacios de coordinación para articular los servicios de aerolíneas con aviones mayor capacidad, con los de operadores regionales que utilizan aeronaves más pequeñas. Esto permitiría conectar estos lugares con otros destinos y ofrecer alternativas de viaje que no dependan necesariamente de pasar por Lima.

PromPerú, Mincetur, el MTC, gobiernos regionales, municipalidades, aerolíneas y sector privado debemos planificar juntos qué destinos promover, qué infraestructura priorizar y cómo medir resultados. Si sumamos esfuerzos, cada vuelo nuevo traerá más visitantes y un país que crece.