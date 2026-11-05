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Resumen

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Víctor Fuentes, Gerente Central de Economía del Instituto Peruano de Economía, analiza la privatización que faltó. (Foto: GEC)
Víctor Fuentes, Gerente Central de Economía del Instituto Peruano de Economía, analiza la privatización que faltó. (Foto: GEC)
Por Víctor Fuentes Campos

De cada diez litros de agua potable que producen las empresas de saneamiento urbano en el Perú, cuatro nunca se facturan. Se pierden en fugas, conexiones clandestinas y errores de medición. Este es el síntoma de una reforma incompleta: en los noventa abrimos sectores a la inversión privada para sustituir cientos de empresas públicas quebradas, pero el agua permaneció en el Estado.

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