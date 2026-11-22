En una coyuntura compleja para el comercio mundial, cuyo desempeño se mantiene positivo pese a las tensiones comerciales latentes, la política de integración del Perú con el mundo iniciada hace 30 años se sostiene firme. La firma del acuerdo con Tailandia, las reuniones bilaterales ocurridas en el marco de la cumbre de líderes de APEC y la visita oficial al Japón apuntan en la dirección correcta para continuar profundizando esta integración.

Comercio e inteligencia artificial

El comercio mundial mantendría resultados positivos en los próximos años. En 2025, el volumen del comercio de bienes creció 4,2%, sostenido por el adelanto de importaciones ante el alza de aranceles de EE.UU. En adelante, la Organización Mundial del Comercio (OMC) estima que este crecería 3,9% en 2026 y 4,1% en 2027, por encima de lo previsto en marzo (1,9% y 2,6%).

Esta perspectiva responde al impulso de la Inteligencia Artificial (IA) en 2026. En el primer semestre, el crecimiento del comercio mundial se explicó por el alza en los envíos de bienes habilitadores para el uso de la IA (+67,1%). Estos incluyen minerales críticos, chips y equipos informáticos, entre otros. Este dinamismo compensó los menores envíos de petróleo, gas y fertilizantes por el conflicto en Medio Oriente.

Pese a ello, el comercio mundial evidencia una fragmentación durante la última década. Así, la OMC advierte que las tensiones comerciales y la guerra en Ucrania afectaron los envíos entre EE.UU. y China, principales socios comerciales de Perú. Como resultado, estos países comercian menos entre sí y más a través de “economías conectoras”, aunque esta tendencia se moderó ligeramente durante 2026.

Resiliencia comercial de Perú

En esta coyuntura, el comercio de Perú alcanzaría niveles récord. El BCRP estima que las exportaciones sumarían US$120 mil millones en 2026, impulsadas por el alza de los precios internacionales de los metales. En tanto, las importaciones ascenderían a US$71 mil millones por los mayores volúmenes de bienes de consumo y de capital, ante la mejora en la capacidad adquisitiva de las familias y un crecimiento a doble dígito de la inversión privada.

La integración con Asia ha sido clave. En 2025, las exportaciones e importaciones con los 57 mercados asiáticos sumaron más de US$70 mil millones y representaron el 49% del comercio total de Perú, 2,7 veces más que en 2001 (18%). Ampliar la red de acuerdos permite diversificar los mercados de destino. Por ejemplo, en 2025, India (US$7.867 millones) fue la segunda economía asiática con mayor comercio con el Perú después de China. Ello, aunque el acuerdo bilateral de comercio de Perú con India aún está en negociación.

La firma reciente del acuerdo con Tailandia avanza en esa dirección. Una vez en vigor, ampliará la cobertura de acceso preferencial de los productos peruanos al mercado tailandés de 66% a 94%. En 2025, con un protocolo parcial vigente desde 2011, el comercio total con Tailandia sumó US$740 millones, del cual las exportaciones de Perú (US$120 millones) se concentraron en productos pesqueros y las importaciones en manufacturas y equipos.

Agenda pendiente

El alza en el valor exportado de 2026 estará impulsada principalmente por los precios (+28,1%), antes que por los volúmenes enviados (-0,4%). Esto se explica por el impacto de El Niño en la pesca y el agro, así como por el avance nulo de la extracción de cobre. Por ello, sostener los flujos comerciales requiere impulsar la productividad y contar con inversiones que dinamicen los sectores clave.

Hacia adelante, se debe consolidar la política de integración y acceso a nuevos mercados. Los tres acuerdos pendientes de entrar en vigor y seis en negociación, nos enrumbarían a esta meta. Así, el Perú mantendría una relación comercial con países que representan el 72% del PBI mundial, pero se incrementaría a 88%.

Avanzar con ello requiere una coordinación estratégica del Ejecutivo con el sector privado y la academia; y un Congreso que respalde una política exterior que profundice el acceso a los mercados, recomponga relaciones comerciales y establezca compromisos de cooperación para atraer inversiones.