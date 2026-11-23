Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Las cifras reflejan que se viene incubando un problema grave que compromete el futuro laboral de miles de jóvenes. Para quienes ingresan al mercado laboral en condiciones de informalidad, salir de esta situación representa un desafío particularmente difícil. En concreto, apenas 1 de cada 10 jóvenes consigue dar ese salto, según un análisis realizado por el Instituto Peruano de Economía (IPE) para El Comercio.
Las cifras reflejan que se viene incubando un problema grave que compromete el futuro laboral de miles de jóvenes. Para quienes ingresan al mercado laboral en condiciones de informalidad, salir de esta situación representa un desafío particularmente difícil. En concreto, apenas 1 de cada 10 jóvenes consigue dar ese salto, según un análisis realizado por el Instituto Peruano de Economía (IPE) para El Comercio.
El estudio examina la inestabilidad que afrontan los jóvenes en el mercado laboral. Apenas el 8,9% de quienes se encontraban en la informalidad consiguió pasar a un empleo formal de un año a otro. Sin embargo, el problema no termina ahí.
En el otro frente, uno de cada cinco jóvenes con empleo formal pasa a la informalidad. Además, el 17% de quienes estaban ocupados salió de la fuerza laboral, es decir, dejó de trabajar y de buscar empleo. Se trata de jóvenes de entre 15 y 29 años.
“En esencia, un joven que inicia en la informalidad prácticamente está condenado a la informalidad. Necesitamos impulsar decididamente la formalización de los trabajadores, pero sobre todo de los más jóvenes, con todos los mecanismos posibles”, dijo a este Diario Víctor Fuentes, gerente de Economía del IPE.
A su juicio, hay dos factores detrás. Los altos costos que implica la contratación formal, en un esquema de incentivos complejo y con una mirada de largo plazo que termina perjudicando principalmente a los jóvenes. El segundo, la importante brecha entre la demanda de trabajadores y lo que ofrece el mercado a través de los centros de formación.
Frente a ello, agregó, se deben adoptar mecanismos que permitan impulsar la contratación formal, como reducir los costos de la formalización y promover programas de colaboración con las empresas.
El factor “ninis”
En un informe previo, el IPE estimó que los denominados “ninis” —es decir, aquellos jóvenes que no estudian ni trabajan— podrían generar ingresos por al menos S/13.780 millones al año si se incorporaran al mercado laboral, incluso en el escenario más conservador. Sin embargo, al desagregar las cifras por regiones, estas evidencian que el problema representa un desafío importante más allá de la capital [ver gráfica]. Loreto registra la mayor proporción, seguido de Lambayeque, Cusco y Tumbes.
Según explicó a este Diario el exministro de Economía David Tuesta, el Perú genera muy pocos empleos formales, en una economía dominada por empresas pequeñas que no pueden asumir los costos de la formalidad, además de una legislación que encarece la contratación y desincentiva el crecimiento.
“El resultado es preocupante: para un joven es más del doble de probable pasar de la formalidad a la informalidad que recorrer el camino inverso”, remarcó. Esto “genera un círculo vicioso”, en el que los jóvenes quedan atrapados en trabajos precarios.
En símil, Miguel Jaramillo, investigador principal de Grade, sostuvo que las consecuencias de esta problemática “son funestas tanto para los jóvenes como para el país”. La evidencia demuestra, agregó, que las características de los primeros empleos predicen las de los trabajos que tendrán en el futuro.
“Por eso es clave invertir en ese primer empleo de los jóvenes, hay que facilitar la entrada a ese primer empleo formal. (…) Es lo mejor para ellos y para la economía del país. Estamos incubando un problema enorme para el futuro del país”, aseveró.
El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, respondió a consultas de El Comercio.
—Según cifras del IPE, apenas solo 1 de cada 10 jóvenes que empieza su vida laboral en la informalidad pasa a la formalidad. ¿Cómo evalúa el Gobierno esta problemática? ¿Se han establecido metas concretas para revertir esta situación y facilitar la inserción de los jóvenes en el mercado laboral formal?
Es una situación que debemos evitar que se convierta en estructural. El Perú está sobre diagnosticado y durante los últimos 15 años no ha habido propuestas de políticas públicas serias. El problema de la informalidad tiene su principal asidero en que la demanda laboral no es satisfecha por la oferta académica, en que el tejido empresarial está compuesto por un 99.4 de mypes, en que los avances tecnológicos vuelven obsoletos los títulos y en que hay un alto grado de falta de capacidades. No se puede hablar de metas cuando no hay información fehaciente y georeferenciación. El problema es complejo y estamos trabajando en ello.
—En un informe anterior, el IPE estimó que los jóvenes que no estudian ni trabajan podrían generar ingresos por al menos S/13.780 millones al año si se incorporaran al mercado laboral. Además, regiones como Loreto, Lambayeque, Cusco y Tumbes registran una elevada incidencia de esta problemática. ¿Qué medidas concretas está implementando el ministerio para atender a esta población y facilitar su incorporación al empleo o al sistema educativo?
También se podría hacer un cálculo de cuanto aportarían los pobres si empiezan a generar riqueza. Por allí no va el análisis. El tema es complejo y tiene que ver con trabajar en varios frentes, el de la capacitación (adecuando oferta y demanda laboral), los programas diferenciados (por región), la orientación vocacional (como un rediseñado programa Mi Carrera con visión prospectiva), el incentivo de la educación técnica y el de incentivos a las empresas para contratar a jóvenes. En esto último el ministerio de trabajo a través de capacitación vía programas como Jóvenes Productivos busca compensar la ausencia de experiencia. Hay un marco laboral también muy negativo como por ejemplo la llamada Ley de Idoneidad. Es una ley perversa que aleja el talento pues impide que un joven con una excelente educación pueda ingresar al Estado simplemente porque no tiene amplia experiencia laboral o específica en el puesto que se busca ocupar. Lamentablemente no se aceptó la delegación de facultades pertinente para este tipo de reforma.
—¿Cuáles son los principales programas que tiene actualmente el ministerio para facilitar el acceso de los jóvenes a su primer empleo formal? ¿Se ha previsto impulsar incentivos para que las empresas contraten a jóvenes sin experiencia laboral y contribuyan a cerrar las brechas de inserción?
El programa social más identificado con la inserción se llama Jóvenes Productivos que estamos rediseñando pues se ejecuta con el mismo modelo desde hace más de 25 años. Busca capacitar a los jóvenes en relación a la demanda laboral. Hay plataformas orientadoras como Capacita-T que a través de convenios como con el Grupo Romero estamos relanzando con 400,000 becas en cursos que ayudarán a que los jóvenes tengan empleabilidad. Este relanzamiento será el 25 de noviembre. También está Mi Carrera que busca orientar vocacionalmente a los jóvenes en licenciaturas o carretas técnicas que tengan una demanda de parte de las empresas, así como una referencia remunerativa. Estamos también trabajando en la mejora del marco legal, en capacidades formativas, en una eventual ley de pasantías. También le brindamos a los jóvenes un instrumento llamado Certificado Único Laboral que le brinda gratuitamente a los jóvenes un documento que les permite amparar sus conocimientos, antecedentes penales o judiciales, y trayectoria para poder acceder a un trabajo.
—¿Cuál es la meta de su gestión para reducir el desempleo y la informalidad juvenil?
Sería muy irresponsable definir soluciones a temas complejos como la informalidad y desempleo juvenil sin entender las características del problema, sin identificar las causas del problema que como todo sistema complejo es multivariable. Hace muchos años que vemos mesas e institutos que diagnostican y recomiendan, pero la situación no mejora. No se dan cuenta que la informalidad es un sistema complejo. Lo que puedo asegurar es que vamos a trabajar para que no siga subiendo mientras en paralelo reconstruimos el sistema de información del ministerio de trabajo, los alcances del registro de la planilla electrónica, un convenio con la SUNAT (para información), el rediseño de los programas sociales y un cambio de enfoque en la supervisión laboral. Conseguida la modernización de nuestro sistema laboral de información vamos a poder hablar de metas y objetivos, medibles, concretos, razonables. Estamos también trabajando con un criterio preventivo, anticipatorio, en lo que hemos denominado “Desafíos del Futuro del Trabajo” pensando en los retos que tendrán los jóvenes que viven y vivirán los efectos de la Cuarta y Quinta Revolución Industrial es decir con los efectos que sobrevendrán a la Inteligencia Artificial y los alcances de los avances tecnológicos.
—¿Qué propuestas del plan de gobierno en materia de empleo joven ya se han puesto en marcha y cuáles siguen pendientes?
En estos cien primeros días se está trabajando en el repotenciamiento de los programas “Jóvenes Productivos” y la plataforma CAPACÍTA-T, ampliando su cobertura y alianzas con el sector privado para ofrecer capacitación certificada y oportunidades efectivas de inserción laboral juvenil, así como la plataforma MI CARRERA para mejorar la empleabilidad, el acceso a un empleo por parte de los jóvenes. También estamos potenciando con la cooperación internacional un programa de emprendedores que más allá del nombre comprende algo similar a lo que en el plan de gobierno se llama “Capital Semilla Joven” orientado a jóvenes graduados en materia técnica o profesional.
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