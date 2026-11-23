ENTREVISTA…

Juan Sheput: “Es una situación que debemos evitar que se convierta en estructural”

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, respondió a consultas de El Comercio.





—Según cifras del IPE, apenas solo 1 de cada 10 jóvenes que empieza su vida laboral en la informalidad pasa a la formalidad. ¿Cómo evalúa el Gobierno esta problemática? ¿Se han establecido metas concretas para revertir esta situación y facilitar la inserción de los jóvenes en el mercado laboral formal?

Es una situación que debemos evitar que se convierta en estructural. El Perú está sobre diagnosticado y durante los últimos 15 años no ha habido propuestas de políticas públicas serias. El problema de la informalidad tiene su principal asidero en que la demanda laboral no es satisfecha por la oferta académica, en que el tejido empresarial está compuesto por un 99.4 de mypes, en que los avances tecnológicos vuelven obsoletos los títulos y en que hay un alto grado de falta de capacidades. No se puede hablar de metas cuando no hay información fehaciente y georeferenciación. El problema es complejo y estamos trabajando en ello.





—En un informe anterior, el IPE estimó que los jóvenes que no estudian ni trabajan podrían generar ingresos por al menos S/13.780 millones al año si se incorporaran al mercado laboral. Además, regiones como Loreto, Lambayeque, Cusco y Tumbes registran una elevada incidencia de esta problemática. ¿Qué medidas concretas está implementando el ministerio para atender a esta población y facilitar su incorporación al empleo o al sistema educativo?

También se podría hacer un cálculo de cuanto aportarían los pobres si empiezan a generar riqueza. Por allí no va el análisis. El tema es complejo y tiene que ver con trabajar en varios frentes, el de la capacitación (adecuando oferta y demanda laboral), los programas diferenciados (por región), la orientación vocacional (como un rediseñado programa Mi Carrera con visión prospectiva), el incentivo de la educación técnica y el de incentivos a las empresas para contratar a jóvenes. En esto último el ministerio de trabajo a través de capacitación vía programas como Jóvenes Productivos busca compensar la ausencia de experiencia. Hay un marco laboral también muy negativo como por ejemplo la llamada Ley de Idoneidad. Es una ley perversa que aleja el talento pues impide que un joven con una excelente educación pueda ingresar al Estado simplemente porque no tiene amplia experiencia laboral o específica en el puesto que se busca ocupar. Lamentablemente no se aceptó la delegación de facultades pertinente para este tipo de reforma.





—¿Cuáles son los principales programas que tiene actualmente el ministerio para facilitar el acceso de los jóvenes a su primer empleo formal? ¿Se ha previsto impulsar incentivos para que las empresas contraten a jóvenes sin experiencia laboral y contribuyan a cerrar las brechas de inserción?

El programa social más identificado con la inserción se llama Jóvenes Productivos que estamos rediseñando pues se ejecuta con el mismo modelo desde hace más de 25 años. Busca capacitar a los jóvenes en relación a la demanda laboral. Hay plataformas orientadoras como Capacita-T que a través de convenios como con el Grupo Romero estamos relanzando con 400,000 becas en cursos que ayudarán a que los jóvenes tengan empleabilidad. Este relanzamiento será el 25 de noviembre. También está Mi Carrera que busca orientar vocacionalmente a los jóvenes en licenciaturas o carretas técnicas que tengan una demanda de parte de las empresas, así como una referencia remunerativa. Estamos también trabajando en la mejora del marco legal, en capacidades formativas, en una eventual ley de pasantías. También le brindamos a los jóvenes un instrumento llamado Certificado Único Laboral que le brinda gratuitamente a los jóvenes un documento que les permite amparar sus conocimientos, antecedentes penales o judiciales, y trayectoria para poder acceder a un trabajo.





—¿Cuál es la meta de su gestión para reducir el desempleo y la informalidad juvenil?

Sería muy irresponsable definir soluciones a temas complejos como la informalidad y desempleo juvenil sin entender las características del problema, sin identificar las causas del problema que como todo sistema complejo es multivariable. Hace muchos años que vemos mesas e institutos que diagnostican y recomiendan, pero la situación no mejora. No se dan cuenta que la informalidad es un sistema complejo. Lo que puedo asegurar es que vamos a trabajar para que no siga subiendo mientras en paralelo reconstruimos el sistema de información del ministerio de trabajo, los alcances del registro de la planilla electrónica, un convenio con la SUNAT (para información), el rediseño de los programas sociales y un cambio de enfoque en la supervisión laboral. Conseguida la modernización de nuestro sistema laboral de información vamos a poder hablar de metas y objetivos, medibles, concretos, razonables. Estamos también trabajando con un criterio preventivo, anticipatorio, en lo que hemos denominado “Desafíos del Futuro del Trabajo” pensando en los retos que tendrán los jóvenes que viven y vivirán los efectos de la Cuarta y Quinta Revolución Industrial es decir con los efectos que sobrevendrán a la Inteligencia Artificial y los alcances de los avances tecnológicos.





—¿Qué propuestas del plan de gobierno en materia de empleo joven ya se han puesto en marcha y cuáles siguen pendientes?

En estos cien primeros días se está trabajando en el repotenciamiento de los programas “Jóvenes Productivos” y la plataforma CAPACÍTA-T, ampliando su cobertura y alianzas con el sector privado para ofrecer capacitación certificada y oportunidades efectivas de inserción laboral juvenil, así como la plataforma MI CARRERA para mejorar la empleabilidad, el acceso a un empleo por parte de los jóvenes. También estamos potenciando con la cooperación internacional un programa de emprendedores que más allá del nombre comprende algo similar a lo que en el plan de gobierno se llama “Capital Semilla Joven” orientado a jóvenes graduados en materia técnica o profesional.



