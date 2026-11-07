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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Alexander Villarroel Zurita

A más de un mes de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026) —y mucho más si se toma en cuenta el plazo de inscripción de candidatos para la contienda—, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) optó por cerrar la puerta a la denominada “reelección encubierta”. En medio de la etapa de proclamaciones, el ente electoral fijó como criterio que aquellos primeros regidores electos que hayan ostentado el cargo de alcalde en el período inmediato anterior no serán proclamados ni recibirán las credenciales para ejercer la alcaldía durante la nueva gestión. Tampoco podrán asumir posteriormente bajo la figura de sucesión.

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