A más de un mes de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026) —y mucho más si se toma en cuenta el plazo de inscripción de candidatos para la contienda—, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) optó por cerrar la puerta a la denominada “reelección encubierta”. En medio de la etapa de proclamaciones, el ente electoral fijó como criterio que aquellos primeros regidores electos que hayan ostentado el cargo de alcalde en el período inmediato anterior no serán proclamados ni recibirán las credenciales para ejercer la alcaldía durante la nueva gestión. Tampoco podrán asumir posteriormente bajo la figura de sucesión.

El anuncio lo hizo la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, durante una rueda de prensa este viernes 6 de noviembre por la noche, en la que ninguno de los integrantes del pleno estuvo presente.

Según explicó, tras realizar una revisión de oficio de las proclamaciones que vienen efectuando los distintos Jurados Electorales Especiales (JEE), encargados de emitir decisiones en primera instancia, el JNE optó por uniformizar criterios. Uno de ellos establece, precisamente, que haber obtenido la condición de primer regidor no habilita para asumir la alcaldía.

Yessica Clavijo, secretaria general del organismo electoral. (Foto: Cesar Bueno@photo.gec)

“El jurado, velando por lo que establece la Constitución, en aquellos casos en los cuales el primer o la primer regidora haya ejercido el cargo de alcalde o alcaldesa en el período inmediato anterior, no será proclamado ni recibirá las credenciales para esta nueva gestión”, expresó Clavijo.

Agregó que, de la misma manera, tampoco podrán asumir la alcaldía bajo la figura de sucesión ante una eventual suspensión o vacancia a partir del 2027. Asimismo, quienes hayan asumido el cargo tampoco podrán postular en las próximas elecciones previstas para el 2030.

La resolución del pleno del JNE no menciona expresamente al exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, pero tendrá efectos sobre su situación. Este ejerció el cargo y postuló como primer regidor en la lista de Renovación Popular. Tras la dimisión del candidato a burgomaestre de dicha agrupación, se generó una controversia en torno a si le correspondía asumir la alcaldía.

Sin embargo, según información del Instituto Aklla Perú al 31 de octubre, se registraban 20 casos a nivel de gobiernos locales en esta situación. Los JEE venían adoptando distintos criterios: en cinco casos, los exalcaldes habían sido declarados primeros regidores, mientras que en otros dos ya habían sido proclamados como alcaldes.

ESTA ES LA RESOLUCIÓN DEL PLENO DEL JNE:

Lo que se viene y el factor Jeanette Alonzo

De las cerca de 1.900 proclamaciones que se estima habrá, el JNE ya revisó de oficio 427 casos, según explicó Clavijo. En este primer grupo, se identificaron seis casos en Áncash, Junín, La Libertad, San Martín y Amazonas en los que se corregirá lo dispuesto por los JEE. En estos casos, no se proclamará al primer regidor como alcalde, sino al siguiente integrante hábil de la lista.

“En ese sentido, este primer pronunciamiento marca la pauta de lo que será la revisión de oficio de las siguientes proclamaciones”, expresó.

Consultada por el caso de López Aliaga, Clavijo precisó que el criterio será comunicado a todos los JEE a nivel nacional y que el 100% de las proclamaciones serán revisadas, incluidas las del JEE de Lima Centro. “Lo que ha establecido el JNE es que va a respetar la Constitución”, aseveró.

También señaló que los pronunciamientos del pleno del JNE son en última instancia, por lo que no son apelables.

Según explicó a El Comercio José Manuel Villalobos, abogado especialista en temas electorales, se trata de una decisión de cierre que no podrá ser apelada.

Por ello, en Lima, quien asumiría el cargo de alcaldesa sería Jeanette Alonzo, quien sigue en la lista. Agregó que López Aliaga podría recurrir al Poder Judicial para intentar revertir su situación; sin embargo, ello dependería de que su demanda sea amparada.