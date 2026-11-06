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Resumen

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Por Erik Rivera

La demora del fuero electoral en resolver tres actas observadas para definir a la nueva autoridad municipal metropolitana empieza a generar preocupación por sus posibles efectos en la transferencia de gestión de la Municipalidad de Lima. Según expertos consultados por El Comercio, el retraso podría limitar el acceso a información presupuestal, poner en riesgo la continuidad de obras de prevención y postergar la renovación de servicios esenciales, en medio de los embates del fenómeno El Niño.

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