La demora del fuero electoral en resolver tres actas observadas para definir a la nueva autoridad municipal metropolitana empieza a generar preocupación por sus posibles efectos en la transferencia de gestión de la Municipalidad de Lima. Según expertos consultados por El Comercio, el retraso podría limitar el acceso a información presupuestal, poner en riesgo la continuidad de obras de prevención y postergar la renovación de servicios esenciales, en medio de los embates del fenómeno El Niño.

Fernando Rodríguez Patrón, exdirector de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), advirtió que esta situación puede implicar tres problemas que resultarían críticos para la capital y otras ciudades amenazadas por los embates del fenómeno climático.

El primero de estos problemas es la inacción operativa en materia de prevención. Rodríguez Patrón recordó que toda comisión de transferencia debe instalarse legalmente para iniciar sus funciones. Mientras esto no ocurra, se retrasará el acceso de la nueva gestión a información presupuestal clave para organizar sus primeras acciones.

“Al no poder hacerlo esto retrasa el acceso primero a información presupuestal clave”, indicó.

Una segunda consecuencia es que se podría frenar la continuidad de obras que se desarrollan, como la descolmatación de ríos, defensas ribereñas y colocación de mallas protectoras, entre otras, en diversas zonas de Lima.

El exfuncionario del JNE advirtió que la falta de instalación de la comisión de transferencia también puede generar desabastecimiento o una parálisis contractual de los servicios del municipio limeño.

“Esto interrumpe la renovación de contratos esenciales como limpieza pública, serenazgo y otros. Esto amenaza con dejar desatendidas las necesidades de la ciudad en plena emergencia climática”, refirió.

Asimismo, alertó que la demora también impedirá articular de manera coherente e inmediata los fondos de contingencia asignados para mitigar el impacto del fenómeno El Niño. Esto dejaría a la nueva administración sin capacidad de respuesta rápida durante sus primeras semanas de gestión.

Afectaciones

Por su parte, Alexandra Marallano, exsecretaria general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), explicó que la demora en la proclamación de resultados sí repercute directamente en los plazos de transferencia de gestión. Recordó que este procedimiento es supervisado por la Contraloría General de la República, que establece mediante directivas los pasos y tiempos que deben cumplirse.

“Toda demora trae consecuencias negativas. Se dejarán de hacer cosas programadas o si se hacen correrán el riesgo de que no se obtenga los resultados pensados. Si hablamos de un proceso electoral, estas demoras sí importan”, indicó.

La exfuncionaria advirtió que el problema podría trascender el ámbito burocrático y afectar la gestión de recursos durante los próximos meses, cuando se prevé una temporada crítica por los efectos del fenómeno El Niño. Entre los riesgos mencionó una eventual paralización de obras de prevención y ejecución, así como dificultades para adoptar los presupuestos de emergencia.

A ello se suma la necesidad de definir quiénes estarán al frente de los comités de emergencia locales y regionales, además de los equipos técnicos encargados de la gestión del riesgo de desastres.

“Cuando haya más demora en los problemas de gestión van a hacer que los problemas que sucedan a raíz del fenómeno de El Niño vayan a suceder de una manera apresurada. Hay logística de por medio, una serie de comandos técnicos que se tienen que instalar”, advirtió.

Cabe indicar que las tres actas correspondientes a las mesas de sufragio de Villa María del Triunfo, Comas y Santa Anita se mantienen a la espera de ser resueltas. En los casos de Comas y Santa Anita, los Jurados Electorales Especiales programaron audiencias de recuento de votos para el viernes 6 y el 9 de noviembre, respectivamente.

Entre tanto, respecto del acta de Villa María del Triunfo, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró fundada una apelación, aunque todavía no se conoce el sentido de su resolución.