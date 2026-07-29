Horóscopo de HOY, miércoles 29 de julio del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: finalmente, llegarán los acuerdos que destrabarán negocios o proyectos. Amor: la relación se verá alterada por discusiones pero con un pequeño gesto, se terminarán.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: un proyecto recibirá críticas que desaniman pero hallará una solución genial. Amor: en un encuentro surgirá una oportunidad romántica que no puede dejar pasar.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: llegará la propuesta esperada para postularse a un puesto de dirección. Amor: su buen ánimo reforzará la armonía de la pareja e insinuará una dulce intimidad.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: con una inteligente creatividad, logrará lo que otros no han alcanzado. Amor: surgirán caprichos y diferencias en la pareja y la armonía será cuestionada; atención.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: una decisión demorada causará problemas pero los resolverá a tiempo. Amor: terminarán las diferencias, el diálogo mejorará la relación y la armonía volverá.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: cierta gente vendrá con problemas sin resolver y les dará una lección. Amor: si hay mal humor, lo revertirá para recuperar el poder de su gran encanto.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: los negocios o proyectos nuevos no aparecen, pero se avecina un desafío. Amor: la intimidad estará en su mejor momento e indica que la pareja crece y madura.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: momento para iniciar arreglos o mejoras postergados en el trabajo. Amor: se sucederán encuentros y momentos cálidos en los que la pareja sanará heridas.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: asuntos pendientes serán una traba pero no afectarán los proyectos. Amor: repetidos encuentros con amigos podrían generar problemas en la pareja.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: momento propicio para acelerar trabajos y presentar lo nuevo. Amor: aún con discusiones, primará el afecto y la calidez; la pareja alcanza la madurez.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: parecerá una mala idea pero se convertirá en el plan que alcanza al éxito. Amor: por una circunstancia fortuita, se encontrará con un amor del pasado.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: resolverá errores reiterados que traban las tareas y todo le llevará al éxito. Amor: el buen ánimo y disposición en la pareja permitirán una cálida experiencia.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: EXTROVERTIDA E IMPETUOSA. TIENDE A IDEALIZAR LAS SITUACIONES Y PERSONAS.