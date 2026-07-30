Horóscopo de HOY, jueves 30 de julio del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas, dejará atrás ideas obsoletas y cumplirá metas con éxito. Amor: la calidez mutua será el elemento que cohesiona la relación y la hace feliz.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: el entorno laboral mejorará y facilita las tareas; la cooperación aumentará. Amor: se avecina un romance que se concretará cuando menos lo espere y será inolvidable.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: provocará las acciones correctas y avanzará. Su habilidad crecerá. Amor: surgirá un encuentro que le sorprenderá con alguien cuyo encanto no dejará pasar.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: sus logros no serán ignorados, gente influyente hará una recomendación. Amor: descubrirá que la armonía no es algo difícil de lograr; la paciencia con afecto ayudará.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: podría surgir un altibajo económico pero no alterará los planes. Nuevo proyecto. Amor: alguna actitud marcada por la impulsividad afectará a la relación pero se revertirá.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: se avecinan desacuerdos que afectarían planes pero nada ocurrirá. Amor: tendrá atenciones con una bella persona y la respuesta será una caricia para el alma.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: pondrá en acción una idea audaz y los buenos resultados acompañarán. Amor: cierta indiferencia en la relación hará necesaria una charla; todo saldrá bien.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: momento para considerar préstamos o aportes; posible éxito. Amor: una discusión no empañará un hermoso encuentro, al contrario, lo potenciará.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: su trabajo será muy bien ponderado y nominado a un premio. Amor: superar una situación difícil hará que la pareja salga fortalecida. Nuevo comienzo.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas, dejará de lado lo viejo y dará lugar a lo nuevo. Amor: una ex pareja estará cerca pero le marcará los límites que conviene no cruzar.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: cierta situación exigirá iniciativas creativas y esfuerzo inteligente. Amor: el secreto para un romance estable estará en el cuidado de ese amor, día a día.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: descubrirá el valor de los viejos contactos, serán la solución a un problema. Amor: un viejo rencor quedará atrás y da paso a la calidez que generará dulce armonía.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: NADA TÍMIDA Y MUY EMOTIVA. DE GRAN RIQUEZA INTERIOR Y APEGADA A LA FAMILIA.