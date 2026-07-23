Como parte del proceso de compra, la empresa germana acordó vender sus operaciones en 14 países- entre ellos España, Chile, Ecuador, Portugal y Suecia— al fondo estadounidense SSW Partners por un monto que está alrededor de los US$ 1.600 millones. ¿Por qué estos países?

Recordemos que Uber también cuenta con su propia plataforma de delivery Uber Eats en algunos mercados, así que esta medida se dará en aquellos donde coincidan las operaciones de las marcas de Delivery Hero y Uber Eats. PedidosYa, de Delivery Hero, hoy tiene presencia en la región en Argentina, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, y permanecerán dentro del negocio que adquirirá Uber.

Si bien la compañía de delivery venderá algunos de sus negocios como parte del proceso de conseguir las aprobaciones regulatorias, nuestro país no se encuentra entre ellos. ¿Habrá efectos de esta operación en el mercado peruano? Pues el primer efecto será el cambio de propietario de PedidosYa, cuya matriz hoy es Delivery Hero.

“El Perú está dentro del perímetro que Uber adquiere; el cambio de control se hará efectivo al cierre (que apunta al segundo semestre del 2027).​ PedidosYa —con operaciones en Perú y otros 12 mercados de la región— permanece dentro del paquete de activos que pasará a manos de Uber; no figura entre los 14 mercados desinvertidos a SSW Partners (a diferencia de Chile y Ecuador).“, explica Bruno Botteri, especialista en Gestión de Fusiones y Adquisiciones de Pacífico Business School y Socio Principal M&A & Deal Advisory,

Hasta el cierre, agrega, PedidosYa debe operar de forma independiente (’business as usual’): no hay cambios anunciados para usuarios, comercios, afiliados ni repartidores en el corto plazo.​ Esto debido a que el control efectivo —marca, precios, inversiones, equipo— solo se transfiere una vez obtenidas las aprobaciones regulatorias y liquidada la OPA.

¿El retorno triunfal del delivery para Uber en Perú?

Uber Eats es una vieja conocida para el mercado peruano, ya que tuvo un breve paso por el Perú que duró desde el 2018. En junio del 2020 se retiraron del país por la pandemia y la intensa competencia frente a Rappi y PedidosYa. La suma de ambos factores no hacía sostenible su operación en ese contexto. No obstante, Ubersí mantuvo y reforzó su negocio de movilidad.

Pocos meses después, Uber anunció su retorno al delivery, pero esta vez de supermercados junto a la startup chilena Cornershop, que compraron el año anterior y que ya operaba en el Perú para realizar compras y repartos a domicilio de tiendas y supermercados. Los usuarios podían realizar estos pedidos a través de Uber. Pero no duró mucho. En el 2023, Cornershop dejó de operar con Uber siendo integrado el servicio de delivery a la plataforma de Uber Eats a nivel global en los mercados donde participaba.

En el Perú, entonces, dejó de operar y Uber dijo adiós al mercado de delivery en nuestro país. ¿La compra de Delivery Hero le permitirá retomar el negocio de repartos a domicilio, esta vez, con un negocio ya consolidado?

¿Sabías que los conductores de Uber también califican a sus pasajeros? Esto es lo que debes saber. (Foto referencial: Freepik)

Para Botteri, sí. “Marcaría su regreso al delivery por la puerta grande. En el 2020 Uber Eats se retiró del Perú; ahora Uber regresaría comprando al líder del mercado”, afirma. El experto infiere que Uber conservará la marca PedidosYa Perú por su ‘equity’ local e integraría gradualmente nuevas capacidades como la membresía tipo Uber One, publicidad en ‘app’ y quizá sinergias con el negocio de movilidad.

PedidosYa ya apuesta fuerte por el mercado peruano, en el que avanzan a toda velocidad para ser los líderes absolutos entre las ‘apps’ de delivery este año, como comentó Maximiliano Nocioni, director general de PedidosYa, a Día1, suplemento de negocios de El Comercio, este año.

El ejecutivo, de hecho, ha destacado el gran potencial que observa para el desarrollo de las plataformas digitales de delivery, no solo para comidas preparadas sino para supermercados y más verticales. Avizora que en menos de cinco años la operación peruana alcanzará el tamaño que tienen en Argentina, país donde lideran ampliamente.

Así también, adelantó el lanzamiento de productos ‘fintech’ para repartidores y formas de pago.

jueves 12 de marzo 2026 Entrevista a Maximiliano Nociani, nuevo country manager de PedidosYA Perú / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS

En ese contexto, un posible relanzamiento de Uber Eats Perú luce improbable en el corto plazo.“No lo necesita, ya que adquiere directamente la marca, el posicionamiento y la red de comercios y repartidores de PedidosYa”, explica.

Negocio prioritario para Uber

Para Botteri, esta transacción global es más que una apuesta: es la consolidación del delivery como segundo motor estructural del negocio de Uber.​

“El delivery dejó de ser un experimento pandémico: hoy es un negocio comparable en escala a la movilidad dentro de Uber, con rentabilidad creciente y sinergias de red (mismos conductores, misma app, misma membresía Uber One). En lugar de crecer orgánicamente mercado por mercado —lento y costoso—, Uber compra de golpe posiciones de liderazgo local ya rentables o cercanas a serlo", detalla el especialista.​

Es así que esta transacción redefine el delivery global y el futuro de PedidosYa en el Perú, acota Botteri.

“Esta transacción es la consolidación del delivery como segundo motor estructural del negocio de Uber”.



Con esta operación combinada, Uber alcanzaría 99 mercados y unos US$236.000 millones, siendo el mayor jugador fuera de China. Así Uber duplicará sus mercados de alrededor de 50 a casi 100 y pasará de 34 a 58 países en los que tendrá de manera simultánea movilidad y delivery.

¿Qué pasará con Uber Eats? El experto comenta que Delivery Hero es líder con marcas locales muy fuertes (PedidosYa en la región, Baemin en Corea, Talabat en Medio Oriente, foodpanda en Asia), justamente en geografías donde Uber Eats tiene poca o nula presencia. Es por ello que proyecta que encajarán por complementariedad. “Delivery Hero le entrega los mercados donde Uber Eats no ganó o nunca entró“, asevera.

En tanto, en los mercados donde sí hay coincidencia de ambas marcas, como España, Chile, Ecuador, Turquía y otros 10 mercados, los activos se venderán a SSW Partners.

Delivery. / Orachon Paksuthiphol

¿Cómo cambia el mercado del delivery en la región y en el Perú?​

Botteri indica que se mantendrá el duopolio peruano Rappi–PedidosYa en nombres, pero cambiará de naturaleza: ahora será Rappi vs. Uber.​ Tras el cierre de la operación, se observará que PedidosYa tendrá detrás el balance, la tecnología y la escala global de Uber, con lo que analiza que la asimetría de recursos frente a Rappi (respaldada por SoftBank y hoy enfocada en rentabilidad) se ampliará.

Además, a nivel estratégico, señala que es previsible mayor inversión en ‘quick commerce’ (’dark stores’, ‘groceries’), publicidad y programas de lealtad, e incluso presión a la baja en comisiones y promociones durante la fase de integración.​

¿Qué le aportará Uber? Primero, espalda financiera: Uber genera flujo de caja libre robusto y puede financiar promociones, expansión de cobertura y ‘quick commerce’ sin la presión que enfrenta un jugador independiente.​ Ventaja tecnológica: algoritmos de despacho, mapas, ‘pricing’ dinámico y prevención de fraude probados a escala global de Uber.​ Ecosistema: integración potencial con la app de movilidad de Uber en Perú y con membresías (descuentos cruzados taxi + delivery), un diferenciador que Rappi no puede replicar.​

No obstante, señala que si bien la ventaja estructural favorecería a PedidosYa-Uber en el mediano plazo, la ventana de integración, que se daría entre el 2027-2028, es la gran oportunidad de Rappi para ganar terreno mientras su rival se reorganiza. “Los procesos de integración post-fusión (PMI) suelen distraer a la organización 12–24 meses, y Rappi tiene ventaja en verticales y conocimiento local profundo.

¿Qué falta para cerrar la operación? ¿Se puede caer?

En el Perú, la operación podría requerir revisión bajo el régimen de control de concentraciones (Ley 31112 – Indecopi) si se superan los umbrales. Al no haber solapamiento local (Uber no opera delivery en Perú), para Botteri no habría objeciones de fondo.​

La operación, señala, tiene poca probabilidad de caerse, ya que el diseño del deal minimiza los riesgos clásicos de ruptura. El riesgo real es de plazos y remedios no de caída, anota. Y si el deal llegara a caerse por un veto regulatorio, PedidosYa Perú simplemente seguiría operando bajo Delivery Hero: para el consumidor peruano, el escenario de ruptura es neutro en el corto plazo.​

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