Por Claudia Inga Martínez

El mercado global de aplicativos de delivery se remeció tras conocerse que Uber acordó adquirir Delivery Hero por US$ 13.700 millones, una operación que le permitiría asumir el control de PedidosYa, una de las principales plataformas de delivery que opera en América Latina y en el Perú. Si bien la transacción aún debe contar con luz verde por parte de los accionistas de Delivery Hero y recibir el visto bueno de las autoridades regulatorias, ya ha generado gran expectativa.

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