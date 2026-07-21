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Resumen

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En entrevista con El Comercio, Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto, afirmó que el próximo gobierno recibirá una economía favorecida por el crecimiento de la inversión privada, el dinamismo exportador y los altos términos de intercambio, pero con un espacio fiscal considerablemente menor. Advirtió que el crédito suplementario y el peso del gasto corriente obligarán a modificar la trayectoria de reducción del déficit y sostuvo que la credibilidad de ese cambio dependerá de las medidas que adopte la nueva administración para ordenar las cuentas públicas.

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