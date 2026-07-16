El mercado de motos local recibió, el mes pasado, a la marca italiana premium Moto Morini, que incursiona en el país de la mano de Moto Continental, cuenta Junior Pacheco, gerente comercial y de Marketing de esta empresa, a Día1.

Es así que la subsidiaria de la compañía argentina Grupo Simpa ha iniciado la comercialización en el Perú de cuatro modelos de cilindrada media alta de Moto Morini: la X-Cape 700, la Calibro Bagger, la Seiemmezzo STR y Seiemmezzo SCR.

La expectativa es colocar entre 20 y 30 unidades este año, añade.

“Es una marca de mucha trayectoria. Tiene un ADN de mucha competencia y un carácter italiano que cuida la estética, el confort y la ‘performance’”, comenta el ejecutivo.

La importación de estos productos provendrá de China, donde las unidades son fabricadas por el conglomerado Zhongneng Vehicle Group, dueña de Moto Morini desde 2018.

Para el siguiente año, la subsidiaria estima colocar unas 60 unidades de Moto Morini, aunque dicha cifra se podría elevar con dos nuevos lanzamientos de un menor cilindraje que tiene prevista la empresa para complementar el portafolio de la marca en el segmento premium.

Metas

Pacheco señala que Moto Continental, que lleva año y medio en el país, proyecta vender unas 550 unidades este 2026 y unas 750 motos en el 2027, con la meta de llegar a una venta de 1.000 vehículos menores para el 2029.

(Foto: Moto Morini)

“Perú es un mercado de motos que viene creciendo constantemente. No solo desde la base de la pirámide, sino también en cilindradas medias altas, lo que amerita que hayan ofertas de valor como la nuestra”, expresa.

Entre de las marcas que la compañía representa en el Perú están Royal Enfield y Vespa. Justamente, con Vespa se observa una oportunidad de crecimiento, indica.

Añade que ven una consolidación en las ventas de los modelos de Royal Enfield y de las motos acuáticas de Sea-Doo.

En el segmento premium y de cilindrada media, Moto Continental apunta a lograr una participación de mercado cercana del 20% en los próximos años. Asimismo, como señala el ejecutivo, el mercado de motos peruano es particular, dado que 380 marcas compiten en nuestro país.

Por otro lado, la empresa tiene dos tiendas directas en Surquillo y Barranco. Además, opera bajo una red de concesionarios en San Isidro, Arequipa y con pilotos en Tarapoto y Cajamarca.

En los planes de la compañía está expandirse en el 2027 en Piura, Chiclayo, Trujillo, Huánuco y San Martín.