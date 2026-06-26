Este 2026, la marca cumple 100 años. ¿Qué representa este hito?

Este será un año muy especial para Ducati, fundada en 1926. Empezó como una fábrica que producía componentes para radio y después de la Segunda Guerra Mundial empezó a producir motos. Desde esa época, Ducati se convirtió en una marca realmente reconocida en el mundo por su producción de motos y por los éxitos deportivos.

Ducati empezó a competir en las carreras desde fines de los años cuarenta con el modelo Cucciolo, la primera moto producida por la marca, y que se configuró en una versión racing. A partir de esa época, muchos han sido los éxitos conseguidos en varias competiciones, así como los éxitos en MotoGP.

¿Han visto una evolución de Ducati en estos últimos años?

Ducati ha pasado por muchas manos. Fue fundada por los hermanos Ducati, pero también fue una empresa con participación del Estado italiano. También fue propiedad de fondos de inversiones; uno americano en los años noventa y luego otro fondo italiano. Desde el 2012 es parte del Grupo Volkswagen.

Siendo parte de un grupo industrial, su visión a largo plazo ha ayudado mucho al éxito de la marca en estos últimos años, como en la ampliación de la gama de productos. Ducati antes era más reconocida por las motos que derivaban directamente de los modelos que competían en carreras, como ‘superbikes’ o la moto ‘naked’ llamada Monster.

En estos últimos años, la gama se ha desarrollado mucho, incluyendo a la Multistrada, una moto más versátil para uso dual, tanto en carretera como ‘off-road’ (todo terreno). Tienes la Scrambler, que es de estilo urbano y que se producía desde los años sesenta y setenta. Desde el año pasado también entramos al segmento de puro ‘off-road’ con la motocross Desmo 450. Ahora vamos a extender esta presencia en el segmento de enduro (para travesías en tierra) con una moto homologada, con un carácter ‘off-road’.

Dentro del marco de este aniversario, Ducati anunció en mayo el lanzamiento de la ‘Collezione 100’, con 10 modelos y 100 unidades de cada uno. Se ha reportado en distintos medios internacionales un alto interés por esta colección.

Habíamos presentado antes la Supperleggera, que es nuestro pico en cuanto a tecnología. Es una ‘superbike’ que incluye muchas innovaciones derivadas de la MotoGP y que producimos en la edición Centenario. Fue una versión de 500 ejemplares y otra versión de 100 ejemplares con una ‘livrea tricolore’ (diseño tricolor). Ambas se presentaron y se agotaron después de una semana o en menor tiempo.

El 28 de mayo en el circuito Mugello (Italia) se presentaron otras 10 motos de la ‘Collezione 100, cada uno con una gráfica del pasado de Ducati. Estamos teniendo muchos pedidos de interés, así que creemos que esta colección se va a vender rápidamente.

Estamos viendo mucha demanda por las ediciones limitadas. Hay muchos coleccionistas, pero también gente que quiere tener una pieza única y que son apasionados de las motos. Hay clientes que hasta nos han pedido las 12 motos de esta colección.

¿Habrán nuevos lanzamientos en el marco de esta ‘Collezione’?

No se van a presentar otras, nos quedaremos con estas, para mantener la exclusividad de cada moto.

¿Hubo reportes de interés desde Perú o desde América Latina para comprar alguno de estos modelos de la colección?

Desde Perú aún no creo, pero hay varios clientes en Latinoamérica aficionados a este tipo de modelos limitados de motos, sobre todo en Chile, Colombia y Brasil. En este último país tenemos una oficina con presencia directa.

¿Qué planes tiene la marca dentro de los eventos que realizarán por su centenario? Uno de ellos es la semana de Ducati.

Desde 1998 y cada dos años se organiza el World Ducati Week, un encuentro internacional de todos los ‘ducatistas’ en el autódromo de Misano. Este año va a ser una súper celebración del 3 al 5 de julio, siendo el día de la fundación de Ducati el 4 de julio. Sé que vendrán por lo menos unas 10 personas de Perú y muchos más de toda Latinoamérica.

¿Han habido otras activaciones o qué se tienen pensado realizar?

Tenemos el ‘We ride as one’, llamado así por una idea que tuvimos hace unos años de definir un día (el 9 de mayo) para que los ‘ducatistas’ en todo el mundo se junten para hacer una rodada juntos. También se hizo en Lima.

Observando el mercado latinoamericano, ¿cómo nos encontramos posicionados frente a otros continentes que están bajo su jurisdicción, como Europa, la zona de Norteamérica y Asia?

El mercado europeo, el norteamericano y el asiático siguen siendo más grandes, pero Latinoamérica es un mercado que ha crecido mucho en estos últimos años. En Brasil tenemos una presencia directa desde hace muchos años y también en México tenemos presencia directa. En los demás mercados estamos presentes con importadores consolidados; en Perú con Euromotors desde el 2011.

Estamos presentes en la mayoría de mercados de Latinoamérica, pero principalmente en las capitales o las ciudades más grandes. En Perú estamos solo en Lima, pero a mediano plazo la idea sería expandir la cobertura en otras zonas.

¿Cuáles son las expectativas con la nueva tienda inaugurada en mayo? ¿Ven la posibilidad de abrir nuevos puntos en la capital y a nivel nacional?

Vemos a Perú como un mercado donde las motos de alto cilindraje están creciendo en número. Teniendo presencia en una zona cercana a tiendas de marcas como Porsche, Lamborghini y Bentley, eso nos ayuda a acercar a Ducati en Lima. Además, será una oportunidad de crecimiento el hecho de abrir el segmento ‘off-road’ especialmente para Latinoamérica y Perú. Veo mucho interés en este tipo de motos en un territorio que también se puede explorar con una moto de enduro.

Vemos un potencial de crecimiento en Lima y posiblemente una expansión de la operación a otras ciudades más adelante, aunque con esto no quiero decir un plazo.

¿Siendo una marca premium, hay posibilidad de acercar a Ducati al cliente peruano?

Ducati es una marca aspiracional y en estos últimos años ha crecido la cultura de moto en Perú y el deseo de tener motos que tengan tecnología y también seguridad. Creo que esta combinación puede ser muy importante para el desarrollo de la marca y puede ser apreciada en Perú.

Frente a los mercados de Chile y Colombia, ¿cómo se encuentra posicionado el Perú en las operaciones de Ducati?

Por dimensiones, Colombia y Chile siguen siendo más grandes que Perú. Colombia es un mercado de motos muy grande. Creo que hay potencial para crecer en Perú y ojalá se pueda acercarse a los volúmenes de Chile. Si no llegamos a sus mismos números, podría llegar a estar muy cerca.

¿Está en los planes de Ducati comercializar unidades eléctricas?

Ducati por ahora no vende ninguna moto eléctrica. Hemos entrado al campeonato mundial de motos eléctricas en el 2023. Como es el estilo de la marca, la idea es empezar con las competencias para desarrollar y estudiar el producto, para después llevarlo al mercado.

Creemos que el desarrollo a nivel de baterías no está suficientemente avanzado para tener un modelo liviano. Entonces, es algo que se está estudiando, pero no llegará dentro de un par de años.

Junto con la apertura de la nueva tienda en Surquillo, ¿se contempla acercar las competencias de MotoGP a sus clientes?

La participación en MotoGP ayuda mucho a incrementar el ‘brand awareness’ de Ducati y es una fuente de innovación tecnológica. MotoGP es un activo muy importante para Ducati y nos ayuda a acercarnos a las personas. A través de esta competencia empiezan a escuchar de Ducati y luego se apasionan por las motos, deciden comprarse una y convertirse en ‘ducatistas’. Esto lo veo especialmente en mercados menos maduros a nivel de cultura motociclista.