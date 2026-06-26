Por Christian Silva

Elena Gaz, Distributor Sales Manager de Ducati Motor Holding, estuvo en Lima para la inauguración de la nueva tienda de la marca premium de motocicletas. La ejecutiva cuenta a Día 1 que se ha observado interés de distintos consumidores en Chile, Colombia y Brasil por adquirir modelos de la línea limitada ‘Collezione 100′, presentada en mayo.

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