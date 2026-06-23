Por Claudia Inga Martínez

El mercado hotelero se dinamiza con nuevos proyectos y marcas hoteleras que miran al Perú como un destino atractivo. Marriott International, la cadena hotelera más grande del globo, con más de 10.000 propiedades en 144 países, tiene planes ambiciosos en el mercado peruano, donde ya cuenta con 12 propiedades.

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