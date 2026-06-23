Una expectativa que va alineada al desempeño del mercado. De hecho, Joanna Ayala, vicepresidente de Desarrollo para Marriott International en el Caribe y Latinoamérica, afirma que Marriott en Perú ha tenido una ‘performance‘ positiva, mostrando niveles similares o superiores durante el primer trimestre de este año en ocupación, ingresos y tarifa promedio tanto en Lima como en las ciudades del interior.

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La cadena, en este contexto, ha anunciado que The Ritz- Carlton, una de sus marcas de lujo, arribará al Perú en el 2028. Para ello, explica la ejecutiva, se anunciaron dos importantes conversiones de marcas en Lima. ¿En qué consiste? JW Marriott Hotel Lima, hoy ubicado en Miraflores, abrirá sus puertas en Paseo Begonias, donde se ubica hoy The Westin Lima Hotel. Mientras que la actual plaza que ocupa JW Marriott, al frente de Larcomar, recibirá a The Ritz- Carlton. La cadena proyecta que ambas reconversiones estarán listas en dos años.

Ayala explica que la llegada de The Ritz- Carlton a Perú responde a una lectura clara del momento que vive Lima dentro del mapa global del lujo. “La ciudad ha consolidado atributos clave para este segmento, como su liderazgo gastronómico, una escena cultural vibrante y el crecimiento sostenido del turismo de alto valor. Esta marca prioriza destinos con profundidad cultural y experiencias auténticas”, agrega.

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La ejecutiva explica que la llegada de The Ritz- Carlton al país significa la integración de Lima en el circuito global de destinos de lujo.

La transformación del actual JW Marriott Hotel Lima a The Ritz-Carlton Lima implicará una modernización integral del hotel, alineada con los exigentes estándares globales de la marca. ¿Qué cambiará? Se incluyen mejoras sustanciales en habitaciones, áreas públicas, oferta gastronómica, ‘wellness’ y espacios para eventos. Para la cadena, más allá de la infraestructura, el cambio más relevante está en la experiencia: The Ritz-Carlton se distingue por un nivel de servicio altamente personalizado, intuitivo y anticipado.

Es por eso que en términos de posicionamiento, indica el holding hotelero, mientras JW Marriott ofrece un lujo más intencional y centrado en el bienestar, The Ritz-Carlton representa una expresión de lujo centrada en un servicio altamente personalizado, de detalle y experiencias profundamente curadas.

Si bien Ayala prefiere no revelar montos específicos de inversión, alcanzar los estándares de marcas como The Ritz- Carlton implica un monto significativo.

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En tanto, la llegada de la marca JW Marriott al actual The Westin Lima Hotel & Convention Center contempla también una transformación importante para adaptar el activo al ADN de la marca. “Esto implica evolucionar hacia una propuesta de lujo contemporáneo, con un foco en bienestar integral, diseño, gastronomía de alto nivel y una experiencia más equilibrada entre negocio y ‘leisure’“, menciona Ayala. Así también se realizarán mejoras en habitaciones, áreas públicas y espacios para eventos, reforzando su posicionamiento en el distrito financiero de San Isidro, sin perder su fortaleza en el segmento corporativo.

¿La marca Westin se mudará?

Ayala explica que la conversión del actual Westin al JW Marriott es una evolución del activo hacia una nueva etapa de posicionamiento dentro del portafolio de lujo. “Aunque la marca Westin dejará de operar en ese activo específico, Perú sigue siendo un mercado relevante dentro del portafolio regional de marcas premium de Marriott y no descartamos la llegada nuevamente de la marca (Westin) al país en un futuro", remarca la ejecutiva a Día1.

Allí se ubicará el JW Marriott. / Hotevia

Ambas marcas cuentan con posicionamientos diferenciados. JW Marriott está orientado a un viajero sofisticado que busca un equilibrio entre negocios y ‘leisure‘, con especial interés en un enfoque de bienestar holístico y un lujo contemporáneo. Mientras que, históricamente, la marca Westin ha tenido un enfoque corporativo, lo que incluye eventos y convenciones. Para la ejecutiva, ese posicionamiento servirá como base para la evolución hacia JW Marriott, que ampliará su atractivo a segmentos más diversos, incluyendo viajeros internacionales.

En abril, el holding inauguró Humano Lima-que se unió a Tribute Portfolio Hotel, la línea de hoteles boutique independientes de Marriott -, ubicado en el corazón de Miraflores, que ofrece una experiencia contemporánea inspirada en la cultura local. Este concepto se integra a su estrategia de expansión como una apuesta por diversificar el portafolio con una propuesta premium independiente que brinde experiencias diferenciadas.

En ese sentido, la ejecutiva señala que esto permite fortalecer la presencia de Marriott en distintos segmentos del mercado, ofreciendo marcas flexibles que se sumen a propiedades o colecciones de hoteles que ya existen.

JW Marriott donde se ubicará el The Ritz- Carlton. (Foto: flickr.com/rolandlatour)

Nuevas marcas hoteleras

El holding cuenta hoy en día con 10 propiedades en desarrollo por cerca de 1.200 habitaciones. La ejecutiva detalla que anticipan la llegada de tres nuevas marcas al país: Moxy Hotels (2028), City Express by Marriott (2029) y Residence Inn by Marriott (2028).

Y también están evaluando oportunidades de crecimiento en ciudades más chicas con la marca City Express by Marriott, diseñada para responder a distintos tipos de viajeros dentro del segmento ‚midscale‘. “Esta marca se enfoca en viajeros de negocio y ocio que buscan practicidad y confort con servicios esenciales incluídos”, señala.

Dentro de esta marca, se evalúan los conceptos City Centro by Marriott, que dentro de la categoría ‘lifestyle‘ ofrece experiencias más auténticas en edificios con valor histórico. City Express Suites by Marriott está, a su vez, orientada a estancias largas con espacios tipo apartamento y mayor privacidad; City Express Plus by Marriott combina diseño contemporáneo, tecnología y servicio personalizado; y City Express Junior by Marriott se dirige a quienes buscan una opción eficiente, accesible y funcional para estancias cortas, generalmente se ubica en corredores comerciales e industriales.

Hasta el momento, el holding cuenta con 12 propiedades operando con más de 2.400 habitaciones, bajo nueve marcas.

Ayala apunta que, considerando las 10 propiedades que están bajo desarrollo actualmente, se registrará un crecimiento aproximado de 80% en número de propiedades para el 2030. Esto, explica, se traducirá en confianza y un crecimiento diversificado para viajeros e inversionistas.

Cusco es uno de sus destinos primordiales por su escala y proyección dentro del segmento de lujo, anota la ejecutiva. De hecho, recuerda que en destinos como Cusco y Paracas ya tienen un portafolio sólido de activos icónicos —como Tambo del Inka, JW Marriott El Convento Cusco y Palacio del Inka—dentro del segmento de lujo y ‘leisure’. Pero Cusco tiene más espacio para crecer, por lo que comenta que están trabajando activamente para ofrecer también opciones con marcas en el segmento premium, ‘select Services’ y ‘midscale‘, con las que actualmente no cuentan en la ciudad imperial.