Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En entrevista para Día1, Thait Chang Say, CEO de Armando Paredes, detalla cómo la compañía viene ampliando su negocio más allá de la venta de viviendas, con una apuesta por la renta inmobiliaria a del desarrollo y alquiler de activos como hoteles y oficinas, además de la operación de estos activos, incluyendo sus propios hoteles y la intención de gestionar hoteles de terceros, así como la evaluación de nuevas oportunidades en segmentos como el senior living y la expansión internacional.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: