En la presentación del primer Reporte de Inflación del año, el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, se refirió al impacto que tendría en economías como la peruana el incremento del precio del petróleo en medio de la conflictividad en el Medio Oriente.

En ese contexto, explicó que, debido al cierre del Estrecho de Ormuz, el petróleo se apreció más de 50%, hasta alcanzar un precio máximo de US$ 113 por barril. Sin embargo, precisó que, frente a otros episodios de tensión geopolítica, el alza ha sido moderada. Como ejemplo, recordó que durante la guerra entre Irán e Irak el crudo avanzó 181,9% en un año de conflicto; en la guerra de Yom Kipur, en los años 70, subió 238% en 122 días; y en la Guerra del Golfo, se incrementó 139% en apenas 88 días.

Un helicóptero del ejército israelí sobrevuela la refinería de petróleo de Haifa, en el norte de Israel, el 10 de octubre de 2024. (Foto de Jack Guez / AFP). / JACK GUEZ

A partir de esa comparación, Velarde señaló que, aunque el repunte actual del petróleo genera preocupación, su efecto sobre la economía mundial podrían ser hoy más acotado que en el pasado.

“Ahora que el petróleo es menos importante en la producción mundial, también podría subir sin afectar tanto a la economía global. Esperemos un escenario benigno”, recalcó.

¿Cómo impactará el precio del petróleo?

Sin embargo, este panorama sí afectará al Perú debido al aumento en el transporte y porque el alza del petróleo impactará en el costo de los plásticos y los fertilizantes, además de otras materias primas como el maíz y, en consecuencia, en el precio del pollo y otros alimentos. De hecho, en lo que va de marzo, el precio de los fertilizantes aumentó 38,3% y el de la urea, 63,2%.

El kilo de pollo se expende desde 11.80 soles en el mercado Nueva Esperanza de Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

“El incremento en ‘commodities‘ afecta más a Perú que a los países desarrollados. Eso es simplemente porque somos pobres […] Y otro factor es que, justamente por ser más pobres, los alimentos tienen un peso mucho mayor en la canasta del consumidor”, explicó.

Se corrigen los activos

El conflicto en Medio Oriente también ha corregido los precios de algunos activos en marzo. El oro cayó 11,4% y el cobre, 10,6%; mientras que los indicadores bursátiles neoyorquinos retrocedieron: el Dow Jones se redujo 6% y el S&P 500, 4%. En el caso de la Bolsa de Valores de Lima, cayó 15,2%. Todas estas variaciones se dieron entre febrero y lo que va de marzo de este año.

“A pesar de esta corrección de marzo, todavía tenemos precios algo mejores utilizando los futuros”, resaltó Velarde.