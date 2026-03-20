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Resumen

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Por Maritza Saenz

En la presentación del primer Reporte de Inflación del año, el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, se refirió al impacto que tendría en economías como la peruana el incremento del precio del petróleo en medio de la conflictividad en el Medio Oriente.

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