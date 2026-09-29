Las exportaciones mineras peruanas entre enero a julio sumaron US$49.584 millones, representando un crecimiento de 55,4%, respecto a igual periodo del 2025 (US$31.913 millones), informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Al respecto, explicó que el aumento de las exportaciones mineras se debió principalmente por el mayor valor de los envíos de cobre (US$8.076 millones más), oro (US$6.824 millones más), y plomo (US$1.829 millones más).

El gremio minero energético precisó que las exportaciones de cobre de enero - julio del 2026 ascendieron a US$22.843 millones, lo que significó un incremento de 54,7% respecto a igual período del 2025 (US$14.767 millones).

En tanto, las exportaciones auríferas llegaron a la suma de US$18.487 millones entre enero - julio, lo que representó un crecimiento de 58,5% con relación a similar período del 2025 (US$11.663 millones).

La SNMPE indicó que, en los siete primeros meses del año, el cobre representó el 46,1% del valor de las exportaciones mineras, mientras que el oro el 37,3%.Las exportaciones mineras, destacó, significaron el 74,6% de los envíos de productos del Perú al extranjero entre enero y julio último.

Además, la SNMPE dio a conocer que las exportaciones mineras en julio 2026 ascendieron a US$7.363 millones, lo que reflejó un aumento de 51,8% respecto a igual mes del 2025 (US$4.852 millones).

Detalló que las exportaciones cupríferas alcanzaron los US$3.388 millones en julio último, cifra que significó un crecimiento de 63,3% con relación a similar mes del año 2025 (US$2.075 millones).

El aumento de las exportaciones de cobre se sustentó en el incremento del precio de este metal en 35.9% y del volumen en 20,1%, respecto a julio del año pasado.

El gremio empresarial señaló que las exportaciones de oro ascendieron a US$2.679 millones en julio 2026, lo que representó un aumento de 40.9% con relación a similar mes del 2025 (US$1.902 millones). Las exportaciones de este metal precioso se vieron beneficiadas por el aumento del volumen en 15,5% y de su cotización en 21,9% respecto a julio del 2025.