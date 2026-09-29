El gremio minero energético precisó que las exportaciones de cobre de enero - julio del 2026 ascendieron a US$22.843 millones. Foto: GEC.
El gremio minero energético precisó que las exportaciones de cobre de enero - julio del 2026 ascendieron a US$22.843 millones. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Las exportaciones mineras peruanas entre enero a julio sumaron US$49.584 millones, representando un crecimiento de 55,4%, respecto a igual periodo del 2025 (US$31.913 millones), informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

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