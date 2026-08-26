La SNMPE indicó que, en los seis primeros meses del año, el cobre representó el 46,1% del valor de las exportaciones mineras, mientras que el oro el 37,4%. Foto: GEC.
La SNMPE indicó que, en los seis primeros meses del año, el cobre representó el 46,1% del valor de las exportaciones mineras, mientras que el oro el 37,4%. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Las exportaciones mineras peruanas en el primer semestre del año (enero – junio) sumaron US$42.221 millones, representando un crecimiento de 56%, respecto a igual periodo del 2025 (US$27.061 millones), informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

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