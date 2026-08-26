Las exportaciones mineras peruanas en el primer semestre del año (enero – junio) sumaron US$42.221 millones, representando un crecimiento de 56%, respecto a igual periodo del 2025 (US$27.061 millones), informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
Las exportaciones mineras peruanas en el primer semestre del año (enero – junio) sumaron US$42.221 millones, representando un crecimiento de 56%, respecto a igual periodo del 2025 (US$27.061 millones), informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
Al respecto, explicó que el aumento de las exportaciones mineras se debió principalmente por el mayor valor de los envíos de cobre (US$6.764 millones más), oro (US$6.047 millones más), y plomo (US$1.585 millones más).
El gremio minero energético precisó que las exportaciones de cobre en el período enero - junio del 2026 ascendieron a US$19.455 millones, lo que significó un incremento de 53,3% respecto al primer semestre del 2025 (US$12.692 millones).
En tanto, las exportaciones auríferas llegaron a la suma de US$15.808 millones entre enero - junio, lo que representó un crecimiento de 62% respecto al primer semestre del 2025 (US$9.760 millones).
La SNMPE indicó que, en los seis primeros meses del año, el cobre representó el 46,1% del valor de las exportaciones mineras, mientras que el oro el 37,4%. Las exportaciones mineras, destacó, significaron el 74,8% de los envíos de productos del Perú al extranjero entre enero y junio último.
Además, a junio de 2026, la SNMPE dio a conocer que las exportaciones mineras en junio 2026 ascendieron a US$6.429 millones, lo que reflejó un aumento de 35,2% con relación a similar mes del 2025 (US$4.757 millones).
Detalló que las exportaciones cupríferas alcanzaron los US$2.626 millones en junio último, cifra que significó un crecimiento de 18% con relación a similar mes del año 2025 (US$2.225 millones).
El aumento de las exportaciones de cobre se sustentó en el incremento del precio de este metal en 41,9%, a pesar de la contracción del volumen en 16,9%, respecto a igual mes del año pasado.
El gremio empresarial señaló que las exportaciones de oro ascendieron a US$2.655 millones en junio 2026, lo que representó un aumento de 45% con relación a similar mes del 2025 (US$1.831 millones). Las exportaciones de este metal precioso se vieron beneficiadas por el aumento del volumen en 15% y de su cotización en 26,1% respecto a igual mes del 2025.
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