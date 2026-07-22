La SNMPE informó que, en los cinco primeros meses del año, el cobre representó el 46,1% del valor de las exportaciones mineras, mientras que el oro el 37,2%. Foto: Andina.
La SNMPE informó que, en los cinco primeros meses del año, el cobre representó el 46,1% del valor de las exportaciones mineras, mientras que el oro el 37,2%. Foto: Andina.
Por Redacción EC

Las exportaciones mineras peruanas de enero a mayo del presente año sumaron US$35.611 millones, representando un crecimiento de 59,7%, respecto a igual periodo del 2025 (US$22.304 millones), informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.