Las exportaciones mineras peruanas de enero a mayo del presente año sumaron US$35.611 millones, representando un crecimiento de 59,7%, respecto a igual periodo del 2025 (US$22.304 millones), informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Al respecto, explicó que el aumento de las exportaciones mineras se debió principalmente por el mayor valor de los envíos de cobre (US$5.951 millones más), oro (US$5.311 millones más) y plomo (US$1.326 millones más).

El gremio minero energético precisó que las exportaciones de cobre de enero a mayo del 2026 ascendieron a US$16.417 millones, lo que significó un incremento de 56,9% respecto a similar periodo del 2025 (US$10.466 millones).

Por su parte, las exportaciones auríferas llegaron a la suma de US$13.241 millones de enero a mayo, lo que representó un crecimiento de 67% respecto a igual periodo del 2025 (US$7.930 millones).

La SNMPE informó que, en los cinco primeros meses del año, el cobre representó el 46,1% del valor de las exportaciones mineras, mientras que el oro el 37,2%. Las exportaciones mineras, destacó, significaron el 75,2% de los envíos de productos del Perú al extranjero entre enero y mayo último.

Mayo del 2026

El gremio minero energético dio a conocer que las exportaciones mineras en mayo 2026 ascendieron a US$7.085 millones, lo que reflejó un aumento de 54,4% con relación a similar mes del 2025 (US$4.588 millones).

Detalló que las exportaciones cupríferas fueron US$3.319 millones de dólares en mayo último, cifra que significó un crecimiento de 53,2% con relación a similar mes del año 2025 (US$2.167 millones).

El aumento de las exportaciones de cobre en mayo se sustentó en el incremento del volumen en 6,4%, mientras que el precio de este metal subió en 44% respecto a igual mes del año pasado.

Asimismo, la SNMPE señaló que las exportaciones de oro llegaron a US$2.487 millones de dólares en mayo 2026, lo que representó un incremento de 54,6% con relación a similar mes del 2025 (US$1.609 millones). Las exportaciones de este metal precioso se vieron beneficiadas por el aumento del volumen en 10,9% y de su cotización en 39,4% respecto a igual mes del 2025.