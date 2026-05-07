Resumen

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De acuerdo con Minem, esta configuración refleja la alta demanda de metales con mayor relevancia en la matriz energética global y en los procesos industriales de gran escala. Foto: Andina.
De acuerdo con Minem, esta configuración refleja la alta demanda de metales con mayor relevancia en la matriz energética global y en los procesos industriales de gran escala. Foto: Andina.
Por Redacción EC

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que, en enero de 2026, el valor de las exportaciones mineras ascendió a US$7.277 millones, lo que representó un incremento interanual de 56.8%.

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