El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que, en enero de 2026, el valor de las exportaciones mineras ascendió a US$7.277 millones, lo que representó un incremento interanual de 56.8%.

Este resultado marca un nivel históricamente alto, impulsado principalmente por el desempeño de los productos metálicos, que totalizaron en US$7.216 millones y mantienen una participación predominante del total exportado.

De acuerdo con el Boletín Estadístico Minero del Minem, este crecimiento interanual de 56,8%, respondió al aumento significativo en el valor exportado de minerales clave como el cobre, el oro y el plomo. Este dinamismo se explica, principalmente, por el alza de los precios internacionales, en un contexto de incertidumbre financiera y tensiones geopolíticas, factores que impulsaron la demanda de activos seguros como el oro.

Además, los productos metálicos mantuvieron una posición claramente predominante, al concentrar el 73,2% del valor exportado minero, mientras que los minerales no metálicos registraron una participación de 0,6%.

De acuerdo con Minem, esta configuración refleja la alta demanda de metales con mayor relevancia en la matriz energética global y en los procesos industriales de gran escala, en un contexto donde se vive una reconfiguración energética sin precedentes.

Asimismo, la estructura de las exportaciones mineras mantiene una alta concentración en un conjunto reducido de productos, liderados por el cobre y el oro, seguidos por el plomo y el zinc, lo que refleja la especialización del Perú en minerales metálicos dentro del comercio internacional.

De manera complementaria, el desempeño reciente de las exportaciones se vio favorecido por el incremento de los volúmenes exportados de minerales, como el zinc, el plomo y el hierro, impulsada por la sostenida demanda internacional asociada a procesos industriales y al desarrollo de tecnologías vinculadas a la transición energética.

Para el Minem, los resultados de las exportaciones mineras evidencian que esta actividad continúa siendo clave para el desarrollo del país, debido a su significativa contribución a la generación de divisas y a la estabilidad de la balanza comercial, al representar el 73.8% del total de envíos nacionales durante el primer mes del año.