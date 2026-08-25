El Ministerio de Energía y Minas (Minem) anunció medidas transitorias de excepción para evitar afectaciones al abastecimiento de combustibles líquidos en el país y facilitar la realización de mezclas de biocombustibles y su comercialización en Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Cusco y Madre de Dios.

La medida se mediante la Resolución Directoral N° 137-2026-MINEM/DGH que exceptúa a los productores y distribuidores mayoristas que cuenten con capacidad de almacenamiento propio o contratada de gasolinas y gasoholes Premium y Regular y Diésel B5 del cumplimiento del artículo 43 del Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N°045-2001-EM.

Esta excepción, de alcance nacional, tiene eficacia anticipada desde el 14 de agosto hasta el 13 de septiembre de 2026.

Asimismo, se exceptúa del cumplimiento de determinadas disposiciones del Reglamento para la Comercialización de Biocombustibles, aprobado por Decreto Supremo N.º 021-2007-EM, a operadores de plantas de abastecimiento y refinerías que realizan mezclas de alcohol carburante con gasolinas y de Diésel N.º 2 con biodiésel B100, así como a distribuidores mayoristas que comercializan dichas mezclas.

Esta segunda medida se aplica en Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Cusco y Madre de Dios, con eficacia anticipada desde el 17 de agosto hasta el 1 de septiembre de 2026.

Dichas medidas podrán culminar antes de los plazos establecidos mediante la resolución directoral correspondiente, según la permanencia de la situación que motivó las excepciones.