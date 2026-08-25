La medida busca el abastecimiento de combustibles líquidos en el país y facilitar la realización de mezclas de biocombustibles y su comercialización en Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Cusco y Madre de Dios. (Foto: Andina).
La medida busca el abastecimiento de combustibles líquidos en el país y facilitar la realización de mezclas de biocombustibles y su comercialización en Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Cusco y Madre de Dios. (Foto: Andina).
Por Redacción EC

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) anunció medidas transitorias de excepción para evitar afectaciones al abastecimiento de combustibles líquidos en el país y facilitar la realización de mezclas de biocombustibles y su comercialización en Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Cusco y Madre de Dios.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.