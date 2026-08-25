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Resumen

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"Hay que cambiar el proceso de formalización porque tal cómo está casi nadie se va a formalizar", señala Guillermo Shinno.
"Hay que cambiar el proceso de formalización porque tal cómo está casi nadie se va a formalizar", señala Guillermo Shinno.
Por Juan Saldarriaga

Bajo el actual proceso (de formalización) casi nadie se va a formalizar. Esa es la realidad. Y seguir pateando el Reinfo tampoco es la solución”, remarca el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, en esta segunda parte de la entrevista que concedió a El Comercio.

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