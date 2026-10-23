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Resumen

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Juliane Koepcke, bióloga y directora de la estación biológica Panguana, ha dedicado más de cinco décadas a la investigación y conservación de la Amazonía peruana. Hoy exige mayor protección del Estado frente al avance de la minería ilegal que amenaza el territorio. Foto: Joel Alonzo GEC
Juliane Koepcke, bióloga y directora de la estación biológica Panguana, ha dedicado más de cinco décadas a la investigación y conservación de la Amazonía peruana. Hoy exige mayor protección del Estado frente al avance de la minería ilegal que amenaza el territorio. Foto: Joel Alonzo GEC
Por Abby Ardiles

Juliane Koepcke ha dedicado más de cinco décadas de su vida a proteger el bosque que le salvó la vida. Ahora enfrenta una nueva lucha por conservarlo frente al avance de la minería ilegal que amenaza la cuenca del río Yuyapichis y parte de la estación biológica Panguana, ubicada en la provincia de Puerto Inca, en Huánuco. El espacio, fundado por sus padres, científicos alemanes que llegaron al Perú para investigar la biodiversidad de la Amazonía, se encuentra hoy amenazado por una actividad que continúa expandiéndose mientras la respuesta del Estado resulta insuficiente para detenerla. La situación ha obligado a interrumpir investigaciones científicas, evacuar a parte del personal y contratar seguridad privada para evitar nuevas invasiones. En menos de un año, la minería ilegal ha afectado cerca de 36 kilómetros del curso del río Yuyapichis.

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