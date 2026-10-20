Por segunda vez en menos de un mes, Piura registró lluvias que provocaron aniegos en calles, avenidas y viviendas, además de dificultades para el tránsito vehicular. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), estas precipitaciones corresponden a los primeros episodios de lluvias asociados al fenómeno El Niño. Entre la noche del lunes 19 y la mañana del martes 20 de octubre, las precipitaciones de baja intensidad afectaron al menos nueve puntos de la región, a pocos meses del periodo de mayor intensidad previsto por el organismo.

En distintos puntos de la región se reportaron aniegos en las urbanizaciones Ignacio Merino y Santa Margarita, el asentamiento humano Las Dalias, así como en las zonas de Dos Grifos, Santa Rosa, Piura y el centro histórico. A estos lugares se suman la avenida Los Algarrobos, donde se registraron dificultades para el tránsito vehicular, y el Mercado Modelo de Chulucanas, donde el agua ingresó a los establecimientos comerciales. También se reportaron afectaciones en Castilla, Catacaos y otros sectores de la región.

Zonas de Chulucanas como el mercado modelo completamente anegadas por intensas lluvias en Piura. (Foto: Raúl Chero / Facebook)

Las precipitaciones afectaron casas, avenidas, centros educativos y tiendas comerciales en distintos puntos de la región. En Ignacio Merino, el agua llegó a ingresar a viviendas, mientras que en el Mercado Modelo de Chulucanas se reportaron acumulaciones de hasta 30 centímetros que perjudicaron las actividades comerciales. Asimismo, en algunas vías se registraron dificultades para el tránsito vehicular debido a la acumulación de agua.

La ingeniera Grinia Ávalos, jefa institucional del Senamhi, explicó en entrevista con El Comercio que las precipitaciones corresponden al segundo episodio de lluvias asociado al fenómeno El Niño, luego de que el 24 de septiembre se registrara un adelanto de la temporada en la costa norte.

Situación en Piura. Foto: Ralph Zapata/ Norte Sostenible

Según precisó, las lluvias acumuladas en la parte baja de Piura alcanzaron entre 6 y 7 milímetros. Aunque se trata de precipitaciones ligeras, su persistencia ha sido suficiente para provocar aniegos. “No son lluvias importantes, no son lluvias fuertes, digamos, pero la acumulación, la persistencia de estas lluvias sí empieza a generar aniegos en la parte baja”, explicó.

#LoUltimo | Así se encuentra el sector denominado "Los Dos grifos", en Piura, luego de una lluvia de hasta fuerte intensidad focalizadas hacia el norte y oeste de la ciudad (+40 mm). 🎥Diario El Tiempo . #ElNiño #Piura https://t.co/bLXobu9eP3 — 𝗔𝗦𝗜𝗦𝗠𝗘𝗧 (@Asismet_IF) October 20, 2026

Ávalos señaló que Piura presenta deficiencias en sus mecanismos de evacuación de aguas pluviales. Recordó que una situación similar ocurrió semanas atrás en Máncora, donde precipitaciones acumuladas de aproximadamente 16 milímetros provocaron aniegos.

Obras de prevención todavía en ejecución

Las primeras precipitaciones encuentran a Piura con intervenciones de drenaje y descolmatación que todavía no han concluido. Uno de los proyectos pendientes es el drenaje pluvial del centro histórico, a cargo del Gobierno Regional de Piura.

Ralph Zapata, periodista y director de Norte Sostenible, señaló a El Comercio que esta obra, cuya inversión bordea los S/130 millones, acumula retrasos, ampliaciones de plazo y adicionales presupuestales. Según indicó, su culminación se habría postergado hasta 2027. El periodista también cuestionó la experiencia de la empresa contratista.

Obras paralizadas ponen en riesgo a Piura. Foto: Difusión

La ausencia de una solución integral de drenaje constituye otro de los problemas señalados por Zapata. Explicó que varios de los sectores afectados corresponden a cuencas ciegas, zonas bajas donde el agua se acumula y que históricamente han registrado inundaciones. “Piura no tiene drenaje pluvial y por eso es que ves que Ignacio Merino, 26 de Octubre, Piura y Castilla están inundados”, señaló.

A diferencia del drenaje urbano, los trabajos de descolmatación buscan retirar sedimentos y otros materiales acumulados en los cauces de los ríos para mejorar su capacidad de conducción del agua. Tan solo el fin de semana pasado, durante su visita a Piura el 16 de octubre, la presidenta Keiko Fujimori supervisó estas intervenciones junto con los ministros de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, y de Defensa, Rafael Belaúnde.

De acuerdo con la información oficial, en Piura se programaron 21 intervenciones que comprenden 49.35 kilómetros de cauces de ríos y quebradas. En el tramo Los Ejidos–Puente Bolognesi, los trabajos registraban un avance físico del 100%, mientras que el volumen de descolmatación alcanzaba el 85,30%.

El 16 de octubre, la presidenta Keiko Fujimori supervisó estas intervenciones junto con los ministros de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, y de Defensa, Rafael Belaúnde. Foto: Alonso Chero/GEC

Sin embargo, los avances reportados no eran uniformes en todos los sectores. Las intervenciones en El Milagro–La Encantada y Piedra Negra registraban avances de 27,59% y 20,73%, respectivamente, según la información difundida durante la supervisión presidencial.

Zapata advirtió que, mientras los trabajos habían avanzado en el tramo urbano del río Piura, persistían retrasos en el Bajo Piura, donde todavía se observaban sectores con acumulación de sedimentos y vegetación.

El Gobierno anunció el traslado de maquinaria hacia esta zona a partir del 18 de octubre, con el objetivo de continuar las intervenciones en el aliviadero Chutuque y el río Loco. También estableció como plazo de referencia el 30 de noviembre para culminar los trabajos de preparación del río.

“De esta manera, quiero decirle a todos los piuranos que aquí, en el río Piura, se ha trabajado y se ha logrado la máxima capacidad del río. Más de esto no puede hacerse porque, como ustedes pueden ver, está el agua”, declaró Fujimori durante su visita.

Respuesta ante los primeros aniegos

Frente a las precipitaciones registradas, el Ministerio de Vivienda informó que cinco de sus ocho sistemas alternativos de recolección y evacuación de aguas pluviales se encontraban operando en Cinco Esquinas, El Chilcal, Ignacio Merino, La Molina II y Dos Grifos.

Motobombas atienden aniegos en sectores inundados por intensas lluvias en Piura. (Ministerio de Vivienda)

Asimismo, reportó el despliegue de dos equipos trasvasadores para atender la acumulación de agua en los sectores afectados, en tanto trabajan con el apoyo del Ejercito y coordinan con el Gobierno Regional de Piura, asi como con los municipios afectados para estimar el desplazamiento de las motobombas a puntos más críticos.

En riesgo crítico

La situación de la infraestructura de servicios básicos constituye otro factor de riesgo. La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) identificó 101 infraestructuras de agua potable y saneamiento en riesgo crítico, de un total de 135 evaluadas en cinco regiones del norte del país.

Según el organismo regulador, Piura concentra una población expuesta de aproximadamente 1,3 millones de personas ante posibles afectaciones a estos servicios por eventos climáticos extremos como el fenómeno El Niño.

Ante este escenario, la Sunass recomendó a las empresas prestadoras de agua potable y saneamiento activar sus planes de gestión reactiva, garantizar la disponibilidad de grupos electrógenos y equipos de respaldo, así como adoptar medidas de protección de la infraestructura crítica frente a posibles lluvias e inundaciones

Por su parte, el Gobierno anunció la preparación de albergues temporales con capacidad para atender a cerca de 30.000 personas que deban abandonar sus viviendas en caso de emergencia en las regiones vulnerables del país.

Keiko Fujimori pide unidad a la ciudadanía y al Congreso durante visita a Piura. (Foto: Alonso Chero / El Comercio)

El Comercio solicitó al Gobierno Regional de Piura una entrevista con un vocero para conocer el estado actual del proyecto de drenaje pluvial del centro histórico, así como las acciones implementadas ante los recientes aniegos y las medidas previstas frente a las próximas lluvias. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, la entidad no atendió el requerimiento.

Lluvias más intensas hacia el verano

La jefa institucional del Senamhi advirtió que las precipitaciones actuales forman parte de episodios que se presentan de manera intermitente y cuya frecuencia e intensidad aumentarán durante los próximos meses.

El episodio de lluvias iniciado esta semana se extendería hasta el 23 o 24 de octubre. Posteriormente, se espera un periodo de mejores condiciones meteorológicas antes de que los eventos de lluvia se vuelvan más frecuentes hacia noviembre y diciembre.

Ávalos explicó que las temperaturas del mar bordean actualmente los 26 grados, un valor inusual para esta época del año. Según indicó, el calentamiento observado supera las condiciones registradas durante los eventos extraordinarios de El Niño de las décadas de 1980 y 1990.

Los pronósticos extendidos del Senamhi contemplan un escenario de precipitaciones superiores a lo normal durante el verano de 2027. En la costa norte podrían registrarse acumulados progresivos de 100, 150 y 200 milímetros, con un periodo de mayor intensidad entre febrero y marzo.

La especialista señaló que en Piura y Tumbes podrían alcanzarse acumulados de hasta 250 milímetros, principalmente en esta última región, por su cercanía al golfo de Guayaquil. Tampoco descartó que se alcancen o superen los máximos históricos cercanos a los 270 milímetros registrados en Tumbes.

Además de los aniegos que ya se presentan en zonas urbanas, Ávalos advirtió que las primeras precipitaciones pueden contribuir a la saturación del suelo y aumentar las afectaciones cuando lleguen las lluvias más intensas.

“Sí van a generar aniegos, digamos, en la zona baja, va a saturar el suelo de manera que cuando ya tengamos las lluvias fuertes verdaderas, asociadas a El Niño, entre diciembre sobre todo, ya puede haber afectación en las cuencas”, explicó.