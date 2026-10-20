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Motobombas atienden aniegos en sectores inundados por intensas lluvias en Piura. (Ministerio de Vivienda)
Motobombas atienden aniegos en sectores inundados por intensas lluvias en Piura. (Ministerio de Vivienda)
Por Abby Ardiles

Por segunda vez en menos de un mes, Piura registró lluvias que provocaron aniegos en calles, avenidas y viviendas, además de dificultades para el tránsito vehicular. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), estas precipitaciones corresponden a los primeros episodios de lluvias asociados al fenómeno El Niño. Entre la noche del lunes 19 y la mañana del martes 20 de octubre, las precipitaciones de baja intensidad afectaron al menos nueve puntos de la región, a pocos meses del periodo de mayor intensidad previsto por el organismo.

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