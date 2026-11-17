“Bajo cualquier circunstancia uno siempre debe ponerse del lado de los oprimidos, incluso cuando van errados”. Ninguna sentencia representa con mayor solidez lo que algunos sectores políticos, sociales y hasta culturales sienten, creen o piensan sobre el mundo minero informal. La sentencia es de Emil Cioran y explica en pocas palabras el argumento central con el que el mundo minero informal/ilegal ha logrado presentarse y posicionarse en la mente de una porción de peruanos; cobijada en la política por la izquierda rentista parlamentaria y extraparlamentaria; y por una parte del arco liberal/mercantilista. El argumento es que en la minería informal hay un opresor y hay un oprimido, el reinformero artesanal, el de pico y palo ancestral, que es pisoteado por el establishment de las grandes mineras. Nada más falso.

He escrito y seguido durante un buen puñado de años la evolución de la minería formal, la minería moderna; he seguido con atención el crecimiento de la minería informal en todas sus formas; he observado con menuda prudencia el auge de la minería ilegal o de la criminalidad en minería; y puedo asegurar que estamos ante una etapa crucial para el país y su futuro como proyecto nacional y republicano; problema que, si no se resuelve en estos años, lo que vendrá será un país paralelo, con otro Estado, si ya no lo hay. Estamos ante esas cuestiones tectónicas que cambian la faz de un país. En el corto plazo, si en algo se ha equivocado el Ejecutivo fujimorista es que no ha sido sincero con el inmenso problema de la minería informal e ilegal que tiene en sus manos. El pecadillo del gobierno y del propio ministro de Energía y Minas es considerar que un problemón como este lo puede gestionar un gobierno, cuando es un problema nacional, un tema de Estado; y, por tanto, debe ser resuelto mediante un inmenso consenso que logre organizar una visión nacional del Perú. Así, ninguna propuesta de ley MAPE detendrá en serio la barbarie ambiental y el crecimiento del crimen.

Más allá del Reinfo no hay sino un Estado desorganizado y corrupto que no se atreve a dar vuelta atrás porque no sabe cómo hacerlo; y en lugar de ello se ha rendido una y otra vez, extendiendo siempre un año más. Ojo, no me refiero a un gobierno sino al Estado en pleno. El Reinfo hoy es un privilegio que ha degenerado en licencia perfecta para que ese mundo informal explote los ricos yacimientos de oro y cobre. Pero ha permitido también la aparición del capitalismo informal (e ilegal) más potente de las últimas décadas. Ese capitalismo informal (e ilegal) ha diseñado sus propias reglas, ha desarrollado sus propias formas legales y extralegales, ha sobornado funcionarios, ha logrado entrar en partidos políticos de todos los signos ideológicos y camufla el lavado de activos a través de potentes bufetes de abogados tributaristas, empresas proveedoras e instituciones financieras. Quien siga la pita se topará con más intereses de lo que la imaginación da.

El fenómeno es de tal tamaño económico que ya no representa a la pallaquera puneña o al minero de pico y pala, sino que en el negocio hay empresarios que hablan de sostenibilidad y valor compartido todo el día. Quien pretenda ver que la minería informal o ilegal es solo un fenómeno provinciano y cobrizo tendría que ir a las cafeterías de Dasso. En “La sociología de las revoluciones”, Sorokin afirma que una revolución deviene cuando hay un colapso sistemático del orden social y del derecho, amén de la descomposición de la clase dirigente. ¿No estamos acaso en el preámbulo de una revolución del millonario capitalismo minero informal e ilegal que puede transformar totalmente la sociedad de hoy?

La minería informal no puede interpelarse desde el tacticismo legalista del abogado que interpone recursos para ampliar el Reinfo o propone una ley MAPE que no resolverá lo sustancial. Hay abogados para todos los gustos. Esto va mucho más allá. No se trata del gobierno, se trata del Estado. No se trata de ley MAPE, se trata de organizar una mayoría política y social para imponer el derecho, formalizar lo que deba formalizarse, eliminar la ilegalidad con la fuerza legítima del Estado y construir un proyecto nacional basado en nuestros recursos mineros. Todo lo demás es ilusión.