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El peligro (traslos 100 días)

“En el debate [de la ley MAPE] se debe hilar fino para no permitir que las bancadas de izquierda logren infiltrar intereses que lindan con lo ilegal”.

    Martin Hidalgo
    Por

    Jefe de la Unidad de Investigación (Udiec)

    martin.hidalgo@comercio.com.pe

    icono te lo cuento
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    (Ilustración: Giovanni Tazza)
    (Ilustración: Giovanni Tazza)

    El Congreso bicameral tiene dos principales encargos antes del cierre del 2026: la ley de presupuesto 2027 y la ley de minería artesanal y de pequeña escala (MAPE). Ambas tienen fechas límite: la presupuestal porque el reglamento establece un plazo hasta el 30 de noviembre y la de minería porque en diciembre vence la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

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