Dr. Bryan Bryson, investigador del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), destacó el potencial del Perú para desarrollar modelos de investigación aplicables a otras enfermedades infecciosas. Foto: Julio Reaño/GEC
Dr. Bryan Bryson, investigador del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), destacó el potencial del Perú para desarrollar modelos de investigación aplicables a otras enfermedades infecciosas. Foto: Julio Reaño/GEC
Por Abby Ardiles

¿Puede la diversidad genética de los peruanos contribuir al desarrollo de una nueva vacuna contra la tuberculosis? Esa es una de las preguntas que buscará responder una investigación que se desarrollará en el país durante los próximos cinco años y que pretende convertir las particularidades genéticas de la población peruana y latinoamericana en una herramienta para combatir la enfermedad.

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