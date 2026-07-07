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Resumen

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A solo tres semanas del cambio de gobierno, el congresista Jorge Marticorena (Alianza para el Progreso) juró como ministro de Educación este lunes 6 de julio, tras la renuncia de María Cuadros Espinoza. El legislador -quien es odontólogo de profesión- llega al cargo con un perfil marcado por su paso por varias bancadas y su apoyo a iniciativas que favorecieron a la minería informal e ilegal.

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