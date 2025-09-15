El congresista Jorge Alfonso Marticorena Mendoza (APP) presentó un proyecto de ley que busca derogar la Ley N.° 32123, conocida como Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, y permitir el retiro extraordinario y voluntario de hasta 4 UIT de los fondos acumulados en las cuentas individuales de capitalización de las AFP.

En la exposición de motivos, el parlamentario sostiene que, a más de tres décadas de su implementación, el Sistema Privado de Pensiones “no ha respondido a las expectativas de los afiliados”, señalando problemas como altas comisiones, baja cobertura y pensiones reducidas.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

La iniciativa legislativa propone que el retiro de hasta 4 UIT se justifique como una medida que otorgue liquidez inmediata a familias que atraviesan dificultades económicas, especialmente para cubrir gastos de salud, educación y subsistencia.

“Negarles la posibilidad de disponer de sus propios aportes vulnera el derecho de propiedad y limita el acceso a recursos que son exclusivamente privados”, señala el proyecto al que accedió Canal N.

Asimismo, el documento plantea la creación de una comisión multisectorial con participación de afiliados, con el objetivo de elaborar una nueva ley de pensiones que responda a las necesidades reales de la población.

Comisión de Economía evaluará retiros de AFP

El congresista Víctor Flores Ruiz (Fuerza Popular), presidente de la Comisión de Economía del Parlamento, anunció que este miércoles 17 de septiembre se debatirán los proyectos de ley que impulsan un nuevo retiro de fondos de las AFP.

Según informó en un comunicado difundido en sus redes sociales, para esta sesión se convocó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y a la Asociación de AFP, con el fin de recoger sus aportes y opiniones sobre la propuesta.