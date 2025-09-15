Alianza para el Progreso manifestó su rechazo a la Ley de Modernización del Sistema Previsional.

La bancada sostuvo que esta ley limita la libertad de usar los ahorros propios de los trabajadores a pesar de ser ellos los que aportaron.

Recalcaron que como bancada, impulsarán la derogación de la ley y que plantearán una que sí responda a las necesidades de los trabajadores.

“Vamos a solicitar a la bancada de nuestro partido que impulse la derogación de esta ley para presentar una que responda las necesidades de los trabajadores del Perú”.

Agregaron que esta ley no genera la suficiente credibilidad para garantizar la sostenibilidad del sistema y que favorece la informalidad.

“Esta ley favorecerá la informalidad por encima de generar un sistema robusto que garantice las pensiones”, señaló Alianza para el Progreso.

Asimismo, refirieron que establecer pensiones mínimas entre S/300 y S/600 siguen siendo bajas frente al costo de vida.