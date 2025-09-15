El partido político Fuerza Popular (FP) se sumó a los cuestionamientos hacia la reforma de pensiones, la cual recibió críticas de diferentes sectores desde la publicación de su reglamento, el pasado 5 de septiembre.

En un comunicado, FP indicó que el Gobierno “desnaturalizó” la reforma de pensiones, y aseguró que desde sus filas siempre ha defendido una reforma previsional “centrada en el ciudadano”.

“Las restricciones actuales como la prohibición de nuevos retiros, límite del 95,5% para menores de 40 años y la obligación de aportar para los independientes, no son nuestras”, indicó el partido.

“Fueron impuestas por el Gobierno, que hoy se contradice y cambia de posición”, añadió.

Al respecto, FP propone las siguientes alternativas: excluir a los independientes de la obligación de aportar, restituir el retiro del 95,5% para todos los afiliados, y poner en agenda de la Comisión de Economía un octavo retiro de fondos de pensiones.