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Resumen

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“El subsidio es un instrumento fiscal que usa el MEF. Nosotros tomamos esa información para implicancias sobre la economía”, Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva (BCR). Imagen: Andina
“El subsidio es un instrumento fiscal que usa el MEF. Nosotros tomamos esa información para implicancias sobre la economía”, Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva (BCR). Imagen: Andina
Por Fiorella Gil Mena

El subsidio focalizado anunciado por el Gobierno para amortiguar el impacto del alza de los combustibles llega en un contexto en el que la respuesta de la política fiscal ha sido menor a la observada en episodios anteriores, según explicó Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva (BCR).

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