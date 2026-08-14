El subsidio focalizado anunciado por el Gobierno para amortiguar el impacto del alza de los combustibles llega en un contexto en el que la respuesta de la política fiscal ha sido menor a la observada en episodios anteriores, según explicó Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva (BCR).

Durante la presentación del Programa Monetario de agosto, Armas señaló que la medida anunciada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) constituye un instrumento de política fiscal dirigido a los transportistas, uno de los sectores afectados por el incremento de los precios internacionales de los combustibles, particularmente del diésel.

“El subsidio es un instrumento fiscal que usa el MEF. Nosotros tomamos esa información para implicancias sobre la economía”.

Como se recuerda, la presidenta Keiko Fujimori anunció que el Gobierno aplicará un subsidio focalizado de entre 15% y 20% para los transportistas de carga y pasajeros, con una vigencia inicial de tres meses. Por su parte, el ministro de Economía, Elmer Cuba, indicó que el primer mecanismo, dirigido al transporte urbano, comenzará a aplicarse desde este sábado, mientras que el subsidio para el transporte fluvial y los mototaxistas tomaría unas tres semanas debido a que estos últimos deberán ser registrados.

“El subsidio es un instrumento fiscal que usa el MEF. Nosotros tomamos esa información para implicancias sobre la economía”, Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva (BCR).

Una respuesta fiscal menor

Armas recordó que el último Reporte de Inflación del BCR incluyó un análisis sobre la respuesta de distintos países frente a incrementos significativos en los precios de los combustibles, así como una comparación con la experiencia de la política fiscal peruana en episodios anteriores.

Según explicó, la reacción fiscal frente al reciente incremento fue menor a la observada históricamente. “Las acciones [del gobierno] sobre el alza fuerte que vimos en el precio de combustibles fueron significativamente menores a lo que la propia historia de la política fiscal nos dice”.

En episodios anteriores se utilizaron mecanismos como el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC) y, dependiendo de las características del incremento, incluso medidas tributarias.

Sin embargo, el funcionario consideró que el fondo tuvo una participación limitada frente al último episodio. “El fondo de estabilización de combustibles, para todo fin práctico, no está funcionando o está funcionando muy poco”.

“El subsidio es un instrumento fiscal que usa el MEF. Nosotros tomamos esa información para implicancias sobre la economía”, Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva (BCR). | Foto: Captura de video/Canal N

¿Qué implica para la tasa de interés?

El impacto de la medida fiscal también será considerado por el BCR en la evaluación de sus decisiones de política monetaria. Armas explicó que las acciones del Gobierno forman parte de la información que utiliza el Banco Central para proyectar la evolución de la economía y la inflación.

“El Banco Central evalúa toda la información, incluyendo las acciones fiscales y, según ello, en las posiciones macroeconómicas, el Banco Central evalúa su posición de política monetaria”.

En este análisis también se considerará el efecto que tenga el subsidio sobre los precios locales de los combustibles y, en consecuencia, sobre la inflación.

No obstante, Armas remarcó que la decisión sobre la tasa de referencia no depende de una sola variable ni responde de manera automática a una determinada medida fiscal.

“La evaluación de la política monetaria es una evaluación integral, no hay una regla simple para hacerlo”.

El funcionario enfatizó que el MEF y el BCR tienen ámbitos de acción distintos. Mientras el primero determina las medidas de política fiscal, como el subsidio y la evaluación del FEPC, el Banco Central incorpora sus efectos en el análisis de las condiciones macroeconómicas y de las perspectivas de inflación. “Cada cual tiene su propio ámbito”, remarcó.

“El subsidio es un instrumento fiscal que usa el MEF. Nosotros tomamos esa información para implicancias sobre la economía”, Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva (BCR). Imagen: Andina

Petróleo seguirá siendo un riesgo

La evolución de los precios internacionales del petróleo continuará siendo un factor relevante para las perspectivas de inflación. Durante el Programa Monetario, Armas señaló que los precios internacionales de los hidrocarburos se han moderado recientemente debido a una relativa normalización de los suministros. Sin embargo, persiste la incertidumbre asociada a la situación en Medio Oriente y otros riesgos geopolíticos y comerciales.

Durante su presentación, Armas explicó que el precio del petróleo WTI llegó a superar los US$100 por barril tras el inicio del conflicto en Medio Oriente. Posteriormente, se produjo una corrección ante las expectativas de un memorando de entendimiento anunciado el 14 de junio. Tras la interrupción de dicho acuerdo el 7 de julio, los precios volvieron a subir y actualmente se encuentran por encima de los US$80 por barril.

En este contexto, el BCR mantiene una perspectiva favorable sobre el crecimiento de la economía mundial y considera que los términos de intercambio continúan siendo favorables para el Perú.

“La evolución de los combustibles, el impacto de las medidas fiscales y el comportamiento de la inflación serán, así, parte del conjunto de variables que el Banco Central seguirá evaluando para determinar su posición de política monetaria”, concluyó Armas.