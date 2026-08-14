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Resumen

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Las expectativas de inflación de los agentes económicos volvieron a subir en julio y alcanzaron el límite superior del rango meta del Banco Central de Reserva (BCR), en un contexto marcado por el impacto de los combustibles y una mayor presión sobre algunos precios.
Las expectativas de inflación de los agentes económicos volvieron a subir en julio y alcanzaron el límite superior del rango meta del Banco Central de Reserva (BCR), en un contexto marcado por el impacto de los combustibles y una mayor presión sobre algunos precios.
Por Fiorella Gil Mena

Las expectativas de inflación de los agentes económicos volvieron a subir en julio y alcanzaron el límite superior del rango meta del Banco Central de Reserva (BCR), en un contexto marcado por el impacto de los combustibles y una mayor presión sobre algunos precios. Sin embargo, las expectativas a 24 meses permanecen ancladas dentro del rango, lo que permite al ente emisor mantener una mirada de mediano plazo sobre la evolución de los precios.

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