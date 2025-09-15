José Jerí, presidente del Congreso, anunció ante los medios, que se tiene que derogar parcialmente el reglamento de la reforma del sistema de pensiones.

“Para mejorar la ley, en consecuencia, se tendrá que derogar parcialmente. El reglamento ha generado esa disociación con la población”, sostuvo Jerí.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Asimismo, explicó que la norma votada en el Legislativo fue producto de consensos, pero que la implementación del Ejecutivo cambió el sentido de la reforma de pensiones. Planteó además la posibilidad de establecer un autopréstamo con garantía del 100% de los fondos de pensiones, exclusivamente para la adquisición de vivienda.

Jerí indicó que la medida busca responder a la demanda de liquidez de los afiliados y al mismo tiempo fomentar la inversión en un activo de largo plazo. Además, del autopréstamo, el titular del Parlamentó adelantó que el Congreso evaluará mecanismos de mayor liberación de fondos.

Por su parte, Ilich López, tercer presidente del Congreso, sostuvo que se debe dar alternativas a la población y cuestionó que algunos parlamentarios usen estos temas para ganar votos ante una posible reelección.

“Nosotros estamos de salida al fin y al cabo, pero tenemos que ser responsables los parlamentarios de poder ver este tema de una manera país y alejarnos definitivamente de lo coyuntural. La mayoría de congresistas quiere la reelección hay que decirlo claro, es ganar algunos votos con estos temas que son de bastante debate. Por eso es que lo responsable es darle alternativas a la población”, subrayó.