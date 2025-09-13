El último viernes se presentaron dos proyectos de ley que plantean la derogación de la Ley que moderniza el sistema previsional, así como la devolución de los fondos previsionales para los afiliados a las AFP.

Estos proyectos fueron presentados por el congresista Alfredo Pariona de la Banca Socialista y Américo Gonza de Perú Libre.

En la propuesta de Pariona, el documento señala que la reforma previsional “representa un perjuicio” para los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones y el Sistema Privado de Pensiones.

Además, según la propuesta de Gonza, como disposición complementaria final, se propone la devolución íntegra de los fondos en el SPP.

De acuerdo con la iniciativa, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP establecerá en 90 días el procedimiento operativo para la devolución de fondos. El plazo para el desembolso se realizaría en un máximo de 6 meses.

Como se recuerda, la semana pasada el Ministerio de Economía y Finanzas publicó el reglamento de ley de la reforma previsional, con el que también entra en vigencia la normativa correspondiente. Esta ley da la posibilidad de que los afiliados al SPP puedan acceder a una pensión mínima o una proporcional, así como establece que los mayores de 18 años tienen que estar afiliados a un sistema previsional.