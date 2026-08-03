Por Christian Silva

La reciente compra de Wow Perú por parte de Claro Perú ha puesto los reflectores en lo que podría ocurrir a futuro en del mercado de Internet fijo.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.