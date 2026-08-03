La transacción por el 100% de acciones se realizó tras un acuerdo entre Claro y los accionistas de Wow, Liberty Latin America Ltd. y Narvik Capital Partners PTE, hecho informado el 21 de julio a través de la Bolsa Mexicana de Valores.

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Según el documento, aún se debe contar con la autorización del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Humberto Chávez, CEO de Claro Perú, comenta a Día1 que mientras continúe este proceso no emitirán opinión.

Tras el anuncio de la compra, ambas partes deben notificar la operación a la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi, explica Bruno Botteri, profesor de Gestión Estratégica de Fusiones y Adquisiciones de Pacífico Business School y socio principal de Deal Advisory de Upside Advisors. Una primera fase de la evaluación puede durar hasta 30 días hábiles, con la posibilidad de extenderse a una segunda fase si se identifican riesgos, agrega.

Justamente, indica que en las zonas donde Wow tiene mayor presencia, Indecopi podría señalar alguna exigencia o extender los plazos. Una vez que se obtenga la autorización, se concretará la transferencia, indica.

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El mercado de Internet fijo

Con esta compra, ¿cómo cambia la composición del mercado de Internet fijo? Como es conocido, Wow opera en este segmento con el servicio de fibra óptica, tecnología que abarca al 82% de este mercado, según el estudio ‘Internet residencial en Perú’ de DN Consultores en alianza con TelcoEFT.

Esto significa que hay 3,6 millones de conexiones con fibra óptica al cierre del 2025 frente a los 4,4 millones de conexiones formales en el país, agrega la consultora.

Asimismo, de acuerdo con la herramienta Punku del Osiptel, para el primer trimestre de este año Claro venía liderando el mercado de Internet fijo con una participación del 26,8%, mientras que Wow se ubicaba en cuarto lugar, con 12,22%.

Fuera de Lima, la posición de Wow crece: es líder en seis regiones y cuenta con más del 48% de participación de mercado en ellas. Adicional a ello, en otros 10 departamentos tienen un ‘market share’ que supera el 20%.

Además… S/69 es el ingreso promedio por usuario de Internet fijo. De acuerdo con DN Consultores, desde el 2021 este indicador se mantiene entre los S/67 y S/69.

Como señala Botteri, la operación entre Claro y Wow representa una apuesta por obtener una mayor presencia en regiones.

A su vez, Carlos Huamán, director de DN Consultores, comenta que un efecto inmediato, una vez autorizada y concretada la venta, es que a la cuota de mercado de Claro se le adicionará la de Wow, marcando distancia de Movistar, empresa que se ubica en segundo lugar en el segmento de Internet fijo a nivel nacional con 24,90% de participación.

Para Carlos Arévalo, director de Marketing de MiFibra, con la operación de Claro y Wow el mercado pasaría a trabajar en fidelidad y retención de clientes.

“Todos los meses se deben dar de alta entre 150.000 y 200.000 clientes. Sin embargo, el crecimiento mensual del parque de nuevos clientes no sube infinitamente, ya estamos llegando a los límites [de Internet residencial]”, comenta.

Además, considera que se han presentado promociones con bonos de velocidad, planes de Internet con descuentos más agresivos y extensos, y propuestas convergentes con distintos servicios –televisión, por ejemplo–, a un precio más económico que en años anteriores.

Frente a este escenario, por ejemplo, desde Movistar señalan que buscan brindar servicios de valor añadido en sus planes, como Disney+ sin costo, así como la transmisión de todos los partidos de la Liga 1 de fútbol peruano y la presencia de canales exclusivos y programas de fidelización como Club Movistar, indica José Santanera, director de División de Productos de Integratel Perú-Movistar.

El ejecutivo añade que su cobertura de fibra óptica tiene capacidad de abarcar a más de 5 millones de hogares.

Por su parte, Arévalo señala que MiFibra, siendo un jugador aún pequeño, tiene que manejar estrategias diferenciadas, y ya cuenta con zonas donde tiene entre 21% y 24% de ‘market share’. Este rango es una participación suficiente, agrega. Por ahora, se enfocarán en fidelizar a sus clientes.

“En el norte del país tenemos la cuarta parte del mercado. Cambiamos de modelo a uno que mantiene a nuestros clientes en las zonas más antiguas. En las nuevas, como Lima, estamos capturando clientes”, detalla.

Esta operadora tiene presencia en ocho regiones del país y para este año estima llegar a los 300.000 usuarios.

Además… 398 megabytes por segundo (mbps) es la velocidad promedio contratada en el país. Esto, de acuerdo a cifras registradas en el 2025, indica DN Consultores. En el 2022, la velocidad promedio era de 72 mbps.

La llegada de nuevos jugadores

No hay que observar solo la foto del momento, sino toda la película, dice Huamán. El especialista comenta que, en los últimos años, los fondos de inversión han aparecido como nuevos jugadores en el mercado.

Esto ocurrió con Wow y el fondo de inversión de Singapur Narvik Capital Partners en el 2021; con la compra del 70% de operaciones de MiFibra por parte de Scale Capital, de origen chileno, en el 2023; con la adquisición de Win por parte de la estadounidense Linzor Capital Partners en el 2024; y la venta de Movistar y Telefónica del Perú a la empresa de inversión argentina Integra Tec International, explica Huamán.

“Eso responde a un comportamiento del mercado en el cual los fondos que genera el negocio no llegan a cubrir los requerimientos de inversión para la expansión de servicios”, apunta.

Esta tendencia también se ha observado en otros países de la región, como la compra de la empresa de telecomunicaciones Mundo Pacífico de Chile por parte de Linzor en el 2019 y su posterior venta en el 2022.

Hay otro aspecto de la consolidación del mercado: la fusión o compra realizada por otra ‘telco’. Esto ocurrió con algunas de las filiales de Telefónica, vendidas a Millicom –dueña de la marca Tigo– en Chile, Colombia y Uruguay, por ejemplo, o las adquisiciones realizadas por Claro a operadoras en Brasil y Chile.

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Esta tendencia también se observa a nivel mundial, agrega Botteri: hasta mayo de este 2026 hubo 58 transacciones de empresas de telecomunicaciones y en Reino Unido afrontan una ola de fusiones tras haber llegado a 100 operadores de fibra óptica.

Pero en este horizonte también se darán entradas y salidas de operadores en el mercado, acota Huamán. Ello ocurre con Zaaz –del holding latinoamericano Waiken ILW, que también maneja DirecTV en la región–, que en diciembre anunció la adquisición de la cartera de clientes de Nubyx del grupo Fiberlux.

Asimismo, Entel informó en diciembre del año anterior sobre su acuerdo con Win para ofrecer el servicio de Internet fijo.

Así, queda entonces esperar a la aparición de nuevos jugadores y la salida de otros, en este mercado que se vuelve cada vez más competitivo.