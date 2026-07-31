Mastercard, multinacional de servicios financieros, considera al Perú como un mercado estratégico para la innovación en pagos digitales. Esto ha llevado a la firma a realizar pilotos controlados en nuestro país de pagos agénticos, una tecnología basada en inteligencia artificial (IA) que permite a un asistente buscar y realizar compras bajo la aprobación del usuario. Francisco Milian, Country Manager de la compañía, comenta a Día1 las novedades que alistan para el mercado peruano.

- ¿Cómo avanza Mastercard en el Perú en la primera mitad de este 2026?

En general, vamos creciendo de forma interesante. A nivel corporativo, en Latinoamérica crecimos 16% en el primer trimestre. En el Perú la perspectiva ha sido muy buena. Esperamos cerrar el año también de manera muy positiva.

- ¿Qué nivel de crecimiento proyectan para este año?

No puedo compartir datos específicos, pero sí tenemos planes de acelerar muchísimos proyectos. Buena parte de la revolución que está pasando en Perú, y que ha pasado en muy poco tiempo, nos ha llevado a tomar decisiones estratégicas. Hemos catalogado al Perú como uno de los países donde vamos a probar cosas nuevas; donde vamos a traer innovación. El mandato que tengo yo es, justamente, buscar nuevas formas de hacer las cosas. Hemos visto un crecimiento vertiginoso en los pagos digitales a nivel local, y un banco central muy activo e innovador. Son características muy interesantes para nosotros, porque crean un ambiente propicio para desarrollar y traer innovación.

Francisco Milian, Country Manager de Mastercard en el Perú. Fotos: Joel Alonzo/GEC / JOEL ALONZO

- ¿Qué proyectos de innovación están implementando o prevén implementar en el mercado local?

Uno de ellos son los pagos agénticos o ‘Agent Pay’. Se trata de un asistente de IA al que, con nuestra aprobación, le permitimos buscar opciones, ofertas y, también con aprobación del consumidor, hacer compras. Eso ya está disponible para que nuestros clientes —bancos, instituciones financieras, fintech, adquirentes— lo puedan probar. Ya tenemos algunos pilotos. Por otro lado, hemos escogido al Perú como uno de los mercados para traer soluciones de múltiples rieles. Hoy tenemos el riel tradicional de tarjetas y, además, otros rieles de pago.

En ciberseguridad, lo que hacemos es adelantar las líneas de defensa: esto implica trabajar mucho con clientes en el Perú para ayudarlos a que no sufran el ‘phishing’, o sugerir procesos a implementar para asegurar que terceros que se conectan a su infraestructura cumplan con los estándares mínimos de ciberseguridad. Finalmente está la iniciativa de ‘Open Standard’, que va a permitir hacer liquidación en monedas estables digitales o ‘stablecoins’ para ampliar la adopción de tokens digitales.

- En general, ¿cómo ven al Perú en comparación con otras economías regionales que también continúan en desarrollo de sus ecosistemas financieros?

Algo muy importante es que el Perú se escogió como un mercado para probar estas soluciones. La razón principal es que lo que está sucediendo en pagos digitales en el país es único.

- ¿Qué potencial ven para TAPP; la nueva infraestructura que está implementando el BCR? ¿Cómo perciben ese desafío de tener a más competidores en el mercado?

Nosotros lo vemos con muy buenos ojos. Al final, la competencia hace que todos seamos mejores. Es una de las razones para escoger al Perú: hay mucha más competencia y habrá muchas más billeteras, más soluciones relacionadas con tarjetas y más propuestas. Eso es positivo para el consumidor, tanto en costos como en acceso. En ese sentido, vemos con muy buenos ojos la innovación que está llegando al Perú.

Pagos realizados en segundos: así funcionará la denominada TAPP que busca implementar el BCRP.

- En el caso de los pagos agénticos, ¿cómo beneficiarían a los usuarios? ¿Qué garantías se darán sobre la seguridad en su uso?

Ningún medio de pago es exitoso sin confianza ni seguridad. Los pagos agénticos no son la excepción. Darle a la IA nuestras credenciales de pago implica una decisión importante como consumidores, comercios y gobiernos. Todos estamos involucrados en asegurar que esto se haga de forma adecuada, y Mastercard tiene mucha experiencia en ello. Esta seguridad tiene ciertas capas: por un lado, se debe contar con el consentimiento del usuario para que pueda darle a ese agente la “agencia” para actuar; y por otro lado, se implementarán todas las capas de seguridad, empezando por la tokenización (credenciales de pago específicas para ciertos tipos de transacciones).

- ¿Cómo funciona exactamente un pago agéntico?

Por ejemplo: al planificar un viaje, hoy uno tiene que buscar diferentes sitios y opciones manualmente. Con un agente, yo le doy la credencial de pago, le describo el viaje y le doy el prompt o indicaciones de lo que quiero, y con eso el agente hace toda la investigación según los requisitos que le di. Si el usuario lo autoriza, puede hacer pagos en su nombre. Ahí no solo importa la seguridad, sino también los parámetros que la tecnología recibe y considera. Si le di un presupuesto, se debe cumplir.

Para las pymes, los pagos agénticos pueden ser muy prácticos. Una pyme que hace compras de insumos recurrentes para sus productos encuentra mucha utilidad en un sistema de ‘Agent Pay’, porque con un prompt específico podrán programarlo. Los pagos agénticos van a evitar que una persona tenga que revisar sitios web, pedir cotizaciones y comparar proveedores constantemente. Este es un caso ideal de uso del ‘Agent Pay’: la instrucción es bien específica, es práctico y muy poderoso para la pyme. Ese es un ejemplo bastante realista del foco que tenemos en el Perú para los próximos años en cuanto a las pymes. También tenemos previstas soluciones de múltiples rieles para pymes que necesitan pagar a un proveedor en China o en otros países en moneda local. Esos pagos tienden a ser complicados, engorrosos y costosos. Estamos trayendo tecnología para resolverlos de manera rápida, eficiente y con certeza.

- ¿Cómo avanza la implementación preliminar de los pagos agénticos en nuestro país?

Hoy tenemos pilotos en el Perú, muy controlados, para asegurarnos de que nuestros clientes del ecosistema financiero tengan los principios de seguridad adecuados. Esto empieza por la tokenización de las transacciones y la IA para monitorear que todo esté debidamente resguardado, y asegurar, así, una buena experiencia.

Los links de pago ganan terreno como herramienta para ordenar la cobranza en negocios digitales. Foto: Andina.

- ¿En qué zonas de la región ya implementan los pagos agénticos?

Tenemos algunos pilotos ya públicos y lanzados en Argentina, Brasil y Colombia. Muy pronto el Perú será públicamente el cuarto país que se suma en Sudamérica. Para que el público vea casos de uso específicos, esto podría ocurrir el siguiente año. Seguramente habrá algún piloto público antes, pero para un caso real en el que un agente se “suelte”, hablamos del próximo año.

- ¿Cuál es la ruta? ¿Se enfocarán primero en pymes?

Muy enfocado al principio en pymes, porque hay menos partes involucradas y eso lo hace más sencillo, y luego casos de retail sencillos.

- Considerando lo que comenta, ¿es el Perú un mercado estratégico para ustedes?

Sin duda. Siendo la sexta economía de América Latina, con el empuje que tiene y la perspectiva de crecimiento que se espera, es un mercado muy relevante. La diversidad geográfica del país hace que todavía cerca del 40% de los peruanos no tengan un medio de pago digital. Si lo comparamos con Brasil, que es la economía más grande y donde prácticamente el 100% de los pagos son digitales, vemos el espacio que hay en el Perú para crecer. También es muy interesante la sofisticación de los jugadores y de los reguladores. Es muy interesante lo que hace el Banco Central con TAPP, la promoción de las finanzas abiertas y el ‘Banking as a Service’, que también impulsa la SBS. Es un ecosistema ideal para innovar.

- Desde la pandemia registramos un crecimiento de cerca de 1.200% en pagos digitales a la fecha; una cifra que usted. Gran parte de esto ha sido impulsado por la expansión de las billeteras digitales. A su parecer, ¿cuál es hoy el mayor desafío para pasar de una inclusión por acceso a una inclusión por uso efectivo y constante de los pagos digitales?

Uno de ellos es cómo, con la data que se está generando, se puede dar acceso al crédito al usuario. Ahí las finanzas abiertas son absolutamente fundamentales. También se vuelve relevante el acceso a instrumentos como la tarjeta de crédito. Vemos distintas propuestas: ‘stablecoins’, más billeteras, algunas más especializadas, y propuestas por segmentos que complementan la oferta de valor. En general, vemos muchísima innovación que aterriza en el país. Es el momento preciso para avanzar.

La CCE y Mastercard desarrollan una certificación de ciberseguridad y detección antifraude en tiempo real para reforzar la confianza en las transacciones digitales.

- La interoperabilidad ha sido clave; aunque aún existen fricciones. ¿Dónde están los puntos más urgentes a tratar, incluso para incluir a más actores clave, como las pymes?

Las pymes están al centro de nuestra estrategia corporativa. Son el motor de la economía y de las familias. Para nosotros, la interoperabilidad ha sido clave. Hoy vemos alrededor de 2,7 millones de transacciones interbancarias diarias; hace no mucho esa cifra era bastante menor, y ello se debe a la interoperabilidad. Para que esto siga expandiéndose y se reduzcan esas fricciones, se necesitan reglas claras. Todo el que quiera entrar al mundo de pagos digitales debe hacerlo con reglas claras y oportunidades lo más parejas posibles para desarrollarse. De esa manera se logrará ir cerrando las brechas de inclusión financiera.

- ¿Cuáles son los objetivos estratégicos de Mastercard en el Perú de aquí a los próximos cinco años? ¿Qué tan diversificado está su crecimiento?

La inclusión financiera es un pilar corporativo para nosotros. Vamos a trabajar con distintos actores y billeteras en todos los rieles. También vemos a las ‘stablecoins’ y al ‘Open Standard’ como un frente [de expansión], así como el desarrollo de ‘Agent Pay’. Sin duda, toda la parte de pagos cuenta a cuenta y ‘Open Finance’ en Perú va a seguir siendo muy importante. Con las finanzas abiertas, quien haga la orquestación de pagos va a tener una posibilidad de capturar valor en el ecosistema. Nosotros somos muy expertos en ese tipo de soluciones, así que ahí estará un foco importante de innovación.

- De lo que ha visto hasta ahora, ¿cómo califica la interacción entre nuevos actores del sistema financiero, actores tradicionales y reguladores?, ¿qué se puede mejorar o agregar para potenciar aún más el ecosistema?

Yo llegué en febrero y he quedado gratamente sorprendido. La interacción y la apertura tanto del regulador como del sector privado y otros actores es absoluta. Hay una buena dinámica de trabajo: mesas donde se discuten posibles regulaciones, donde se escucha a la industria. Eso hace que el resultado sea muy positivo, basado en decisiones técnicas y opiniones colegiadas. Al final se busca lo mejor para el consumidor. Cuando me tocó transmitir el estatus de Perú hacia la corporación, todos lo vieron con muy buenos ojos. Por eso pusimos al Perú como uno de los mercados donde la innovación va a ocurrir.