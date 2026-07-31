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Resumen

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Mastercard, multinacional de servicios financieros, considera al Perú como un mercado estratégico para la innovación en pagos digitales. Esto ha llevado a la firma a realizar pilotos controlados en nuestro país de pagos agénticos, una tecnología basada en inteligencia artificial (IA) que permite a un asistente buscar y realizar compras bajo la aprobación del usuario. Francisco Milian, Country Manager de la compañía, comenta a Día1 las novedades que alistan para el mercado peruano.

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