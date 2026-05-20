La final de la UEFA Champions League se ha convertido en mucho más que un partido de fútbol. Cada año, millones de aficionados siguen el torneo europeo como una experiencia que combina entretenimiento, emoción y espacios de encuentro alrededor de una de las competencias deportivas más importantes del mundo.

En ese contexto, Mastercard realizará en Perú una viewing party exclusiva para clientes Mastercard Black, quienes podrán participar por entradas para vivir la final de la UEFA Champions League 2026 en pantalla gigante y en un ambiente diseñado especialmente para compartir la pasión por el fútbol.

La experiencia se desarrollará el sábado 30 de mayo de 2026 en el Lima Polo Club e incluirá música en vivo, ambientación especial, bebidas y comida seleccionada sin costo, además de espacios exclusivos para disfrutar del evento junto a amigos e invitados.

La iniciativa forma parte de Priceless, la plataforma de experiencias de Mastercard, enfocada en conectar a las personas con sus principales pasiones a través de propuestas vinculadas al deporte, la gastronomía y el entretenimiento.

Para participar, los clientes Mastercard Black Perú deberán primero registrarse en Priceless.com y luego completar su inscripción en el sitio oficial de la experiencia: Priceless.com/experienciafutbol.

Entre todos los participantes elegibles se sortearán 15 entradas cuádruples, permitiendo que cada ganador asista junto a tres invitados. La promoción estará vigente del 8 al 25 de mayo de 2026 y el sorteo se realizará el mismo 25 de mayo.

La experiencia está dirigida exclusivamente a titulares de Mastercard Black Perú y forma parte de la apuesta de la marca por acercar momentos memorables y experiencias premium vinculadas con eventos de alcance global.

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