Resumen

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La experiencia se desarrollará el sábado 30 de mayo de 2026 en el Lima Polo Club. (Foto: UEFA)
La experiencia se desarrollará el sábado 30 de mayo de 2026 en el Lima Polo Club. (Foto: UEFA)
Por Content LAB

La final de la UEFA Champions League se ha convertido en mucho más que un partido de fútbol. Cada año, millones de aficionados siguen el torneo europeo como una experiencia que combina entretenimiento, emoción y espacios de encuentro alrededor de una de las competencias deportivas más importantes del mundo.